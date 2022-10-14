英超利物浦迎擊曼城 新舊超級射手交鋒

對上4屆英超3度佔據頭兩名的曼城及利物浦，本輪英超合演壓軸大戰。聯賽開局低迷的紅軍，剛戰歐聯作客狂勝對手7比1之餘，「非洲天王」穆罕默德沙拿後備出場極速連中三元，信心及時回升，香港時間周日晚返晏菲路，迎戰由「入球機器」艾寧夏蘭特帶領的「藍月」曼城，新舊頂級射手初次在英超賽場交鋒，精彩可期！(16/10 23:30)

「紅藍」大戰當前，剛戰歐聯「留力」，利物浦作客蘇超格拉斯哥流浪，先收起穆罕默德沙拿、迪亞高祖達、傷愈的左閘安德魯羅拔臣及堤亞高艾簡達拿；紅軍雖先失一球，但之後控制戰局半場憑羅拔圖法明奴追平後，下半場再拉開至3比1，沙拿68分鐘入替達雲紐尼斯更成個人騷，在75分鐘起，極速於6分12秒內，連中三元，刷新最短時間中三元及為同一間球會入波最多(38球)兩項歐聯紀錄。領隊高普賽後大讚沙拿表現出色，並期待周日之戰說：「我們都知道周日對手是誰，這將會完全不同，但能將這種感覺帶到下場比賽是最好的。」

利物浦在英超排第10位，8戰只得2勝，3屆英超神射手沙拿僅入2球，傷兵滿營是季初失利主因，左閘安德魯羅拔臣幸趕及傷愈，加上巴西前鋒法明奴近期腳風大順，加上沙拿回勇，在晏菲路迎戰超新星帶領的曼城，必不退縮。