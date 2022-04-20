英超大戰｜傳斟妥夏蘭特 曼城爭霸撲擊白禮頓

英超爭霸白熱化，與利物浦纏鬥的曼城，今晚迎戰白禮頓(21/04 03:00)。藍月漸見疲態，剛於英足盃被淘汰，但球隊傳出斟洽神鋒艾寧夏蘭特好事近，對士氣定有所提升；不過，對手白禮頓接連擊敗熱刺與阿仙奴，來勢洶洶，曼城爭霸未可輕敵。

據英國《每日郵報》報道，曼城在多蒙特前鋒艾寧夏蘭特爭奪戰中，已壓過皇家馬德里、巴塞隆拿與巴黎聖日耳門處於領先位置；夏蘭特一方已同意曼城開出一紙50萬英鎊周薪的5年合約，藍月並準備向多蒙特付出6,300萬英鎊的「違約金」轉會費，有傳雙方最快下周簽約落實，這對於今季一直欠缺頂級前鋒的曼城而言，除加比爾捷西斯外，肯定是天大喜訊，振奮軍心。

藍月近況亦有少許令人擔心，球隊在英足盃被利物浦淘汰，各項賽事近3場不勝，料主帥 哥迪奧拿今場將會回復強陣出戰，包括門將艾達臣摩拉斯、中堅魯賓戴亞斯、拿樸迪及中場奇雲迪布尼等主力，均會復任正選，加上主場出戰，應可重返勝軌保爭標優勢。

白禮頓現穩守聯賽榜中游，今季聯賽客戰16場僅負3仗，近兩仗聯賽更先後作客打敗阿仙奴及熱刺，狀態回勇，今場雖作客亦不會任人漁肉，當中比利時國腳李安度杜沙特近兩仗均有入球，值得留意。

車仔廠兵演倫敦打比

同晚車路士主場對阿仙奴(02:45)合演倫敦打吡。藍戰士剛在英足盃打敗水晶宮入決賽，力保今季捧盃機會。車仔近期各項賽事3連勝，狀態不俗，今場雖有防中高華錫缺陣，仍可秤先。兵工廠狀態突回落，近5場聯賽1勝4負，跌出前四，在抱恙的前鋒拿卡錫迪及養傷的中場湯馬士齊齊缺陣下，要作客史丹福橋求反彈，難度極高。