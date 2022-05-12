英超大戰｜北倫敦打吡搶前四 熱刺火併阿仙奴

英超周四上演近年最激北倫敦打吡戰，由第5位的熱刺迎戰第4位的阿仙奴(13/05 02:45)，今場是兩隊爭取來屆歐聯賽參賽席位的關鍵一戰。領先熱刺4分的阿仙奴今場只要在死敵球場贏波而回，即可提早鎖定來屆重返缺席5季的歐聯舞台，熱刺則要全取3分，再要對手及車路士最後兩仗失分，才有機會後來趕上。

熱刺上仗作客爭標分子利物浦，被逼和1比1，表現不俗；射手孫興民更取得今屆聯賽第20球，繼續追趕領先的利物浦前鋒穆罕默德沙拿，但球會再度失分下，近4戰只嘗一勝。相反「搶四」勁敵阿仙奴同期卻寫下4連勝，包括殺敗勁敵車路士及曼聯，令熱刺現時落後4分兼本屆只餘3輪聯賽下，今場務必全取3分，縮窄兩軍距離，再望阿仙奴及車路士在餘下兩場失分。

熱刺中堅賓戴維斯稱：「我們急不及待參與這類大戰，領隊(干地)到來前，我們大概不會預期可去到這個位置，是他帶領我們可以有機會嘗試。」干地今場將續排出跟上仗一樣的「3-4-3」陣式，大勇的南韓射手孫興民，今場會續與古路施夫斯基在兩翼，與哈利卡尼合組三叉戟；對熱刺更有利是兩軍近4次聯賽交手，主隊例勝，主場第12人(球迷)似乎相當關鍵。