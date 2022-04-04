英超大戰｜名宿主帥大對決 水晶宮挑阿仙奴

英超周一獨腳戲上演倫敦打吡，由水晶宮主場大戰力爭前四的阿仙奴(05/04 03:00)；兩軍同在兵工廠名宿主帥帶領下踢法愈見進步，韋拉的水晶宮早前更在聯賽打和班霸曼城；而阿迪達打造的新一代阿仙奴亦回歸爭前4行列，兩名宿主帥今仗對決，勝負難料。

目前位列12的水晶宮，已不愁降班；季前未被看好的新帥韋拉，工作漸見回報，球隊在各項賽事已連續6場不敗，包括在英超2勝2和及上仗主場賽和曼城1比1，而在英足盃打入4強。今仗與阿迪達較量，將是韋拉向兵工廠高層展現領軍實力的好機會。不過，水晶宮近期連續5輪英超主場不勝，主力前鋒韋費特沙夏因大腿傷患上陣成疑，幸前線仍有賓迪基與奧辛尼艾度亞迪支撐，中場更有英格蘭新星干拿加歷查領軍，反擊力強，將可給予阿仙奴防線不少威脅。

剛度過40歲生辰的阿迪達由季初領軍備受批評，到目前球隊有力爭前4，剛又獲3月份英超最佳領隊榮譽，主帥功力獲各界認同。阿仙奴近7場英超更錄得6勝1負，唯一敗仗只是不敵爭標勁旅利物浦。兵工廠單計英超客戰已累計5連勝，氣勢超強，今場出訪水晶宮，當然以全取3分為目標。人腳方面，新星翼鋒布卡約沙卡早前感染新冠已痊愈可候命，右閘富安健洋料仍因傷缺陣，門將蘭斯達爾因臀部傷患亦應缺陣，由賓特尼奴頂上仍能予人信心，至於新星伊美路維亦有望擺脫傷患披甲，軍容大致完整。

(因版面調動，專欄「足球怪傑」文章〈加拿大巨人(下)〉，將延至周三刊登。)