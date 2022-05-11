英超大戰｜夏蘭特今夏加盟 曼城強勢攻狼穴

曼城失意歐聯後重新振作，上仗英超大炒紐卡素，只要在餘下3場聯賽全勝，便不用理會競爭對手利物浦的成績，衛冕英超錦標。該隊今晚深夜英超作客狼隊(12/05 03:15)，當然會拚盡求贏。藍月賽前公宣已與多蒙特達成協議，射手艾寧夏蘭特將於來季加盟，更添球會霸氣，今仗不勝無歸。

夏蘭特今夏加盟曼城的交易已近完成，當事人在周一獲准缺席多蒙特操練，以處理私人事務，即傳出此子在比利時完成體測；曼城其後亦宣布已與多蒙特達成協議，夏蘭特將於7月報到。據報曼城會向多蒙特支付約6,300萬英鎊解約金，並向這位21歲挪威射手，提供跟現時隊長奇雲迪布尼一樣的37萬鎊周薪，以及5年合同。這是繼曼城上周傳領隊哥迪奧拿答允續約至2025年後，另一單球會的重磅投資。

曼城後防陣容不整

回到英超賽場，曼城全力爭霸，上仗末段發力5球狂炒紐卡素，以求在積分及得失球上都可以拋甩紅軍。該仗補時交出助攻的翼鋒基亞利殊，今戰賽前接受官網訪問謂：「我認為英超是世上最佳聯賽，在餘下球季，任何事情也可能發生。己隊不能掉以輕心，未來3仗會非常難打，我們要盡取分數爭標。」藍月今場陣容會有不少變動，3大後衛魯賓戴亞斯、基爾獲加及史東斯因傷，已宣布提早收咧，巴西老將費蘭甸奴將會墮後，跟拿樸迪扼守中路。另外上仗退居後備的菲爾科頓、貝拿度施華及馬列斯，有望重返正選陣容，以進攻彌補後防陣容不整。

對手狼隊下半季表現明顯下滑，領隊般奴拿治因感染新冠肺炎，上仗球隊作客倫敦鬥車路士時，無法現場督師，幸球隊鬥志不減，補時至97分鐘逼和對手2比2，終止聯賽3連敗。狼隊如要重返前7位踢歐洲賽，今場已無退路要全力爭勝，預計南韓前鋒黃喜燦復任正選，夥拍魯爾占美尼斯攻堅。

同晚另外有3場英超戲碼，關乎護級存亡有列斯聯主場鬥車路士(12/05 02:30)、屈福特對愛華頓(12/05 02:45)；至於跌落中下游的李斯特城迎戰包尾的諾域治。