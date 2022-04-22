英超大戰｜尼基迪亞爭氣拆「車」 阿仙奴回勇鬥曼聯

英超阿仙奴作客4比2勇挫車路士，從3連敗反彈，重返前四再燃重大希望。兵工廠前鋒尼基迪亞，剛戰踢出代表作省靚招牌，球隊明晚乘勇再於主場迎曼聯(23/04 19:30)，續爆爭英超前四大戰；而紅魔亦終宣布阿積士領隊坦哈格來季將掌曼聯帥印。
今場倫敦打吡上演入球大戰，雙方上半場入球梅花間竹，阿仙奴憑尼基迪亞及伊美路維各建一功兩度領先，但車路士靠迪姆華拿及艾斯派古達入波兩度追平。換邊後阿仙奴再憑尼基迪亞與布卡約沙卡入球，鎖定4比2勝局。賽後，阿仙奴以32戰57分追至與熱刺同分，僅因得失球差不及該北倫敦宿敵暫居第5；雙方餘下6場聯賽，爭前四極度緊湊。
阿仙奴今場贏波功臣是擔正的年輕前鋒尼基迪亞，原來此子在2008至2015期間是車路士青訓成員，但最終卻被放棄，繼而轉往兵工廠的青訓體系發展。賽後尼基迪亞興奮表示：「今日真的很特別，我在這裡直到U14，然後便離開了，我一直背負着一道傷痕，要回來證明自己。當然，今天勝利不只屬於我，能攻入兩球當然很好，但重要是球隊回來了，我們團結一起度過了難關。」至於主帥阿迪達亦為尼基迪亞感到興奮，承認他今季未有給予對方足夠上陣時間，但認為其精彩演出值得受到球迷讚頌。
坦哈格來季掌曼聯帥印
阿仙奴馬不停蹄，明晚將會迎戰現排第6的曼聯。另邊廂的曼聯終於周四宣布，阿積士領隊坦哈格(Erik ten Hag)來季加盟，簽約3年；52歲的坦哈格表示，能夠帶領紅魔感到莫大榮幸，對未來的挑戰感興奮。另外，紅魔首席球星基斯坦奴朗拿度經歷喪子之痛後，據報已重投操練，今仗望復出領軍助爭前四。
另外，連同今場敗仗，車路士主場錄得3連敗，主帥杜曹批評史丹福橋球場的場地質素相當失禮，更指中堅安達斯基斯坦臣在犯錯導致首個失球後，於半場要求被換走，而將在季後離隊的隊長艾斯派古達賽後更與球迷發生口角，隊內氣氛極差。同晚曼城主場以3比0大炒白禮頓，賽後又以1分之差反壓利物浦，重上榜首；曼城明晚迎戰屈福特(23/04 22:00)，「紅軍」則在周日迎戰同市死敵愛華頓(24/04 23:30)。