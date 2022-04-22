英超大戰｜尼基迪亞爭氣拆「車」 阿仙奴回勇鬥曼聯

英超阿仙奴作客4比2勇挫車路士，從3連敗反彈，重返前四再燃重大希望。兵工廠前鋒尼基迪亞，剛戰踢出代表作省靚招牌，球隊明晚乘勇再於主場迎曼聯(23/04 19:30)，續爆爭英超前四大戰；而紅魔亦終宣布阿積士領隊坦哈格來季將掌曼聯帥印。

今場倫敦打吡上演入球大戰，雙方上半場入球梅花間竹，阿仙奴憑尼基迪亞及伊美路維各建一功兩度領先，但車路士靠迪姆華拿及艾斯派古達入波兩度追平。換邊後阿仙奴再憑尼基迪亞與布卡約沙卡入球，鎖定4比2勝局。賽後，阿仙奴以32戰57分追至與熱刺同分，僅因得失球差不及該北倫敦宿敵暫居第5；雙方餘下6場聯賽，爭前四極度緊湊。

阿仙奴今場贏波功臣是擔正的年輕前鋒尼基迪亞，原來此子在2008至2015期間是車路士青訓成員，但最終卻被放棄，繼而轉往兵工廠的青訓體系發展。賽後尼基迪亞興奮表示：「今日真的很特別，我在這裡直到U14，然後便離開了，我一直背負着一道傷痕，要回來證明自己。當然，今天勝利不只屬於我，能攻入兩球當然很好，但重要是球隊回來了，我們團結一起度過了難關。」至於主帥阿迪達亦為尼基迪亞感到興奮，承認他今季未有給予對方足夠上陣時間，但認為其精彩演出值得受到球迷讚頌。