英超大戰｜拚盡爭前4 阿仙奴撲擊紐卡素

在北倫敦打吡失利的阿仙奴，今晚深夜北上作客紐卡素(17/05 03:00)，後防兵源告急，為要爭取餘下兩場全勝確保英超前四一席，來季重返歐聯大舞台，今場誓必拚盡！對手紐卡素自沙特財團入主後，已成世上最富有球會，今場是「喜鵲」本屆主場謝幕戰，相信亦不會留手。

阿仙奴剛戰在北倫敦打吡戰0比3慘敗，巴西中堅加比爾馬加希斯傷出，後備席上剛傷愈的中堅賓韋特，未獲派上陣，加上該場領紅的洛賀丁今仗要停賽，在中堅荒下，可踢後防任何一個位置的日本守將富安健洋，或要串演中堅鬥紐卡素，至於表現不穩的年輕左閘紐奴泰華利斯亦可能獲重用；中前場仍要靠馬田奧迪加特及布卡約沙卡策動組織，配合尼基迪亞埋門，若伊美路維能上陣，則可有更多變化。

兵工廠領隊阿迪達解釋上仗讓賓韋特坐冷板原因：「那時的局勢，再放賓韋特入場已是毫無意義。我們的目標已放在紐卡素，那場比賽已是歷史，希望加比爾(馬加希斯)及賓(韋特)，可在今場候命。」達Sir在賽前記者會亦不排除二人可出場扼守中路。

對手紐卡素自去年尾沙特財團入主，加上冬窗重金收購多位新兵後，早已成功護級，但鬥前列分子仍輸蝕，對上兩仗連負利物浦及曼城後，累計近5場敗仗，有4次是受挫前5名球隊兼合共僅入1球，但今屆仍在機會打入前十名，加上今場是主場煞科戰，相信仍會積極爭勝。

主隊中場祖爾韋洛克養傷無緣倒戈、另一中場舒維爾亦倦勤，幸射手哥林威爾遜及冬窗新兵、右閘捷比亞，上仗已能後備出場。領隊艾迪賀維賽前稱：「我們真的希望在本屆餘下兩場比賽，踢出好表現，尤其今戰是主場比賽，希望給球迷在這個夏天留下良好的印象，激發他們來季再來。」