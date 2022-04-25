英超大戰｜搶分護級爭上岸 列斯聯撲水晶宮

英超今晚深夜上演中下游大戰，水晶宮迎戰列斯聯(26/04 03:00)。兩軍目前護級形勢不俗，但為求及早上岸，以免夜長夢多，必搏盡求勝。水晶宮近期狀態回落，在英足盃又出局，但今場返回地頭出戰，戰力必會提升。另邊廂，列斯聯新帥謝斯馬殊似找到球隊的贏波方程式，領軍近4場3勝，今場可謂五五波。

水晶宮目前32戰37分，只餘最後6輪賽事，護級壓力暫時未算太大。不過，水晶宮之前將注意力放在英足盃4強戰身上，可惜淨吞車路士兩蛋出局；而在英足盃前後不敵李斯特城及紐卡素，在各項賽事累計錄得3連敗劣績，表現遠遜早前。今季領軍能力備受讚賞的主帥韋拉，當然希望盡快讓球隊收拾心情，贏波盡早「上岸」。人腳方面，前鋒米高奧利斯上仗聯賽足踝受傷提早退下火線，經驗老到的佐敦阿休有望搶回正選，夥拍奧辛尼艾度亞迪與韋費特沙夏攻堅，挾主場各項賽事近4戰3勝出戰，要反彈贏波當然有計。