英超大戰｜搶分護級爭上岸 列斯聯撲水晶宮

英超今晚深夜上演中下游大戰，水晶宮迎戰列斯聯(26/04 03:00)。兩軍目前護級形勢不俗，但為求及早上岸，以免夜長夢多，必搏盡求勝。水晶宮近期狀態回落，在英足盃又出局，但今場返回地頭出戰，戰力必會提升。另邊廂，列斯聯新帥謝斯馬殊似找到球隊的贏波方程式，領軍近4場3勝，今場可謂五五波。
水晶宮目前32戰37分，只餘最後6輪賽事，護級壓力暫時未算太大。不過，水晶宮之前將注意力放在英足盃4強戰身上，可惜淨吞車路士兩蛋出局；而在英足盃前後不敵李斯特城及紐卡素，在各項賽事累計錄得3連敗劣績，表現遠遜早前。今季領軍能力備受讚賞的主帥韋拉，當然希望盡快讓球隊收拾心情，贏波盡早「上岸」。人腳方面，前鋒米高奧利斯上仗聯賽足踝受傷提早退下火線，經驗老到的佐敦阿休有望搶回正選，夥拍奧辛尼艾度亞迪與韋費特沙夏攻堅，挾主場各項賽事近4戰3勝出戰，要反彈贏波當然有計。
加雲菲臘斯料復出
列斯聯則來勢洶洶，球隊自2月尾找來前RB萊比錫的美國教頭謝斯馬殊接替比爾沙領軍，雖然一度經歷連敗，護級出現重大危機，然而新帥之後似乎找到球隊制勝秘方，近4場聯賽共錄得3勝1和，包括曾作客以3比2打敗中上游的狼隊，並先後打敗護級對手諾域治與屈福特；現時該隊32戰得33分，為免被其他護級對手追上，列斯聯今場亦決不退縮。主帥謝斯馬殊據報今場會以接近上仗作客大炒屈福特3蛋的基本陣容出戰，只會讓中場重心加雲菲臘斯復出，頂替基列治擔正；考慮到他們近兩場對戰水晶宮錄得全勝，今場作客出擊，信心滿滿。