英超大戰｜為保頂級聯賽一席 愛華頓誓挫水晶宮

英超煞科日前，今晚上演3場補賽，包括關乎護級的兩大戰役，尾5愛華頓主場鬥水晶宮(20/05 02:45)，以及尾3的般尼作客阿士東維拉(20/05 03:00)；其中，從未在英超降班的愛華頓，今場只要贏波即可護級成功。

「拖肥」愛華頓不單是6支從未在英超降班的球隊之一，而且是除阿仙奴(1919/20至今)外，連續留在頂級聯賽時間最長球隊；對上一次降班已是1950/51年度球季，但在1954年重返當時的英甲(現為超聯)至今。球隊今屆表現令人失望，今年1月尾，由林柏特接替賓尼迪斯掌帥印，仍低位徘徊，上仗主場因最終少踢2人，結果2比3反輸賓福特，未能提早護級成功。拖肥今場迎戰近4戰不敗的水晶宮，因仍較尾4的列斯聯少賽一場但多1分，加上得失球佔有絕大優勢，意味愛華頓只要在餘下兩仗多取2分，可確保護級，而今場贏波即提前上岸，但若輸波，煞科日則要作客阿仙奴搶分，難度大增，所以必須力求在水晶宮身上全取3分，以謝全力支持球隊的主場球迷。

林伯：繼續專注有機會贏波

領隊林柏特對上仗輸波表示：「失落難免，我們原希望贏波護級成功，大家都看到我們由第1分鐘戰至完場。球會、球迷及球員付出所有，周四一戰我們也會一樣。」談及對手水晶宮，林伯稱：「對手有質素、值得尊重，跟我們不同，對方今場在沒有壓力下可能發揮得更好。但己隊如能保持上仗專注及策略，大有機會贏波。」年輕中堅班夫韋迪今場停賽，據報米克堅尼可復出，前線仍靠李察利臣及卡維特利雲爭勝。至於水晶宮領隊韋拉希望球隊以打入前十名為終極目標，並透露大軍賽前一晚要在「秘密」地方集宿，以免受到主場愛華頓球迷在當地徹夜放煙花，騷擾該隊球員休息。

至於尾3的般尼，今場作客阿士東維拉只要搶得1分，仍可暫時反壓列斯聯上尾4，鬥至周日煞科日。另一場是賽前已穩奪季軍的車路士對李斯特城，屬例行公事。