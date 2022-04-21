英超大戰｜為護級搏命搶3分 般尼迎擊修咸頓

英超今晚獨腳戲有護級分子般尼迎戰修咸頓(22/04 02:45)，主隊目前位列尾三，護級形勢凶險，季尾階段已接近許勝不許和的情況。雖然般尼近期戰績依舊不穩，但至少上次在地頭出戰卻能得勝，今晚撞上近期打「海鮮波」的聖人，戰果難料。

般尼目前以31戰25分位列尾三，護級形勢下風，唯一慶幸是餘下7場聯賽中，有5隊對手是聯賽中下游分子，要搶分仍有一定機會。般尼上仗英超與韋斯咸打和1比1，前鋒哥尼特完半場前射失12碼，令他們錯失贏波機會，但至少近3場聯賽錄得勝和負各一，狀態未至谷底，今場回師主場出戰，以他們上次主場以3比2打敗愛華頓，當然期望地利之助，能再搶救命3分。

人腳方面，中場韋斯活特上仗英超勇戰斷腳，將要長休，預計由祖殊布朗曉爾頂上。新兵前鋒韋格賀斯上仗難得打破近期入球荒，將是爭勝重心人物，正選陣容另一變動，將是右閘改由干拿羅拔斯取代馬菲路頓擔正。看守領隊米克積臣上仗首度領軍出戰，和波收場算是一個有平穩開始，今場首次於主場帶隊，當然要全力爭勝。

另邊廂，修咸頓現時打風流波，純為名次之爭。早前聖人經歷一段各項賽事6戰1和5負的惡劣走勢，包括主場曾狂吞車路士6蛋，卻想不到在上仗聯賽突然反彈，主場以1比0打敗阿仙奴，是否回勇，待今場出訪般尼再觀察。

聖人主帥哈辛赫圖據報今場會由「3-4-3」轉回「4-4-2」陣式，前鋒查阿當斯將取代恩華利尼擔正，增強攻擊力。兩軍計近4季聯賽碰頭，各得2勝4和2負，今場料有一番激戰。