英超大戰｜爭四曼聯往績佔上風 車路士求破宿命

為遷就英足盃決賽而提前在今晚深夜舉行的英超前列大戰，由曼聯迎戰車路士(29/04 02:45)。紅魔近期戰績低迷，加上宣布新帥坦哈格來屆上任後，內部更混亂；不過，對手藍戰士原來近年在英超遇上曼聯例冇運行，且看今戰能否打破宿命。

曼聯踏入4月份戰績直插谷底，聯賽5戰合共只得1勝1和3負，先後不敵愛華頓、利物浦與「爭四對手」阿仙奴，現時排名已跌至第6，爭逐下屆歐聯資格的機會，就連臨時主帥蘭歷克亦承認渺茫，就算歐霸或歐協聯席位，亦後有韋斯咸及狼隊兩大追兵。最大問題是一眾紅魔球員如夢遊球場，有指蘭歷克已在更衣室失去控制權，而球會早前宣布新帥由現任阿積士教練坦哈格接任後，大軍似有人為個人前途去留而分心，反而對球隊季尾勝負已不太在意。

另邊廂，車路士自班主阿巴莫域治被英國政府制裁後，球員曾一度團結奮戰，成績不錯，但自3月份國際賽期後，球員忽然洩氣，主場接連敗北。藍戰士現於英超「三哥」位置尚算穩陣，球隊仍要為備戰英足盃決賽鬥利物浦，在季尾要保持佳態。翻查資料，原來車路士近8次與曼聯在英超交手竟未嘗一勝，對上一次聯賽作客奧脫福贏波已是2013年5月，但今戰遇上態沉的紅魔，且看車路士能否把握良機，作客破數據贏波。

人腳方面，曼聯防線會有華拉尼傷愈，隊長哈利馬古尼亦會復任正選，上仗聯賽射入個人英超第100球的球王基斯坦奴朗拿度(C朗)料會掛帥，而般奴費南迪斯(B費)則望狀態回升。至於車路士將有魯迪格與列斯占士復出擔正，基斯甸普列錫料取代迪姆華拿任正選，盧卡古或有機會上陣谷狀態。