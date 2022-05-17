英超大戰｜爭標無懼3線受損 紅軍誓挫修咸頓

繼續爭「四冠」的利物浦挾捧英足盃的餘威，今晚深夜南下作客修咸頓(18/05 02:45)；因榜首曼城上仗僅逼和韋斯咸，令紅軍爭英超錦標希望大了一點點，即使球隊3線主將、包括穆罕默德沙拿、法賓奴及華基爾雲迪積克今場料缺陣，但相信紅軍上下，仍會以最強的爭勝心，誓要打敗修咸頓全取3分，跟藍月鬥到周日英超煞科日。

曼城雖作客2比2逼和韋斯咸，但已領先紅軍4分，加上得失球領先7球，令少打一場的利物浦，幾乎必須在餘下兩仗擊敗修咸頓及狼隊，還要寄望曼城在煞科日主場，鬥紅軍名宿領隊謝拉特掌帥印的阿士東維拉時失分，紅軍才有機可乘。

紅軍上仗英超傷出中場悍將法賓奴後，英足盃決賽亦有英超前領神射手穆罕默德沙拿及中堅華基爾雲迪積克受傷，其中腹股溝受傷的沙拿，在上仗英足盃離開溫布萊時，被問到能否趕及在月尾歐聯決賽鬥皇家馬德里時表示：「當然，一切安好。」至於領隊高普則稱：「我不認為二人(沙拿及雲迪積克)可趕及在周二聯賽出戰，但他們還好，這只是以防萬一。」預計中堅祖爾麥迪比、中場老將占士米拿及前鋒羅拔圖法明奴今仗會受重用，填補三線主力空缺，整體實力仍佔優，但要擔心常規正選球員已見疲態。