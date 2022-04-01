英超大戰｜爭標雙雄4月鬥入直路 利物浦曼城分途出擊

英超明晚重燃戰火，球迷關注焦點，必是榜首雙雄爭霸戰，雙方各剩9輪，現時曼城只以1分差距領先。今輪利物浦將在周六早場於晏菲路迎擊屈福特(02/04 19:30)，藍月則會緊接出場，作客鬥般尼(02/04 22:00)。「國際賽病毒」對兩軍的影響勢成關鍵，利物浦在雙星沙迪奧文尼與穆罕默德沙拿或會齊齊退居後備下，務必謹慎應戰，為贏波即可起碼短暫登上榜首，全力一戰。

目前英超爭霸已成雙雄對決形勢，曼城以29戰70分排頭，利物浦則以69分緊守次席。紅軍今輪打頭陣迎戰尾三的屈福特，對手為護級亦是鬥志十足，決不退讓。值得注意是，利物浦由明晚開始，至到本月24日的23日之內，將要合共出戰7場大戰，平均3、4日便要踢一場，包括下周日晚(10號)作客伊蒂哈德球場大戰曼城的英超王者對決，地獄賽程絕不易捱，考驗球隊整體「軍備」及韌力。主帥高普則收到好消息，陣內左閘安德魯羅拔臣與中場拿比基達均可及時傷愈候命，而「助攻王」阿歷山大阿諾特則有望稍後復出。

沙拿文尼料先任後備

當然，陣內國腳如雲的紅軍，受「國際賽病毒」影響非輕，單是文尼與沙拿剛在世盃外非洲區附加賽，分別代表塞內加爾與埃及決戰，其中次回合激戰百二分鐘再靠互射12碼分勝負，二人肯定身心俱疲，加上長途跋涉機程回歸，今場或會要先任後備。不過，主帥高普卻透露沙拿已決心為球會拚盡爭勝：「我與沙拿聯絡上，他的第一句說話是『我準備好了』，他當然對埃及出局感失望，但同時他卻期待着緊接而來的事。他是富經驗戰將，體能怪獸，且再看情況吧！」另外從南美回歸的則有前鋒路爾斯戴亞斯及門將艾利臣比加。

另邊廂，曼城作客排尾二的般尼，藍月有阿爾及利亞國腳中場馬列斯失意世盃外附加賽後回歸，亦可能先任後備；反而英格蘭三星包括史達寧、基亞利殊與菲爾科頓均取得不俗成績，當中史達寧之前以隊長身份，帶領「三獅兵團」鬥科特迪瓦入波兼助攻，狀態大勇，今場客戰必會全力攻堅，誓要力保榜首之位。