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體育
2022-05-10 04:32:33
日報

英超大戰｜爭霸途上遇神奇謝四 利物浦征維拉有危

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再被曼城甩開3分的利物浦，今晚深夜英超作客由紅軍神奇隊長謝拉特領軍的阿士東維拉(11/05 03:00)，加上有效力紅軍時表現出色的菲臘比古天奴坐陣，爭標恐遇阻力。

利物浦上仗僅1球逼和「爭前四」的熱刺，主場聯賽12連勝斷纜，英超爭霸陷劣勢，領隊高普無奈接受賽果。談及爭霸之路，高普說：「這就是(四冠王)不大可能的原因，之前在這國家無人做到，但我們會繼續努力。」陣容上，據報巴西箭頭羅拔圖法明奴缺陣6場後，或可任後備，而新兵路爾斯戴亞斯雖然接連兩仗入波，但在輪換下會以迪亞高祖達擔正，跟穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼合組三叉戟。沙拿暫以22球於英超射手榜領先，但被攻入20球的熱刺前鋒孫興民緊追，沙拿為球會、為個人榮譽定全力以赴，而利物浦去年連英足盃3鬥維拉均錄全勝，信心稍勝。

維拉由紅軍名宿謝拉特領軍，今戰剛好上任半年，維拉今季表現反覆，但近2仗分別輕取已篤定降班的諾域治及爭護級的般尼，狀態回升。對於上仗先收起在2013至18年曾効力利物浦的巴西中場古天奴，謝拉特解釋：「我們在短時間內要踢5場比賽，不能在上周六及本周二用上同一陣容。」29歲的古天奴自年初由巴塞隆拿借用到維拉，交出4入球3助攻，表現不俗；「謝四」坦言球會有意今夏以3,300萬英鎊將他買斷，古天奴今場迎戰舊東家或再顯身價，全力支援上仗同有士哥的箭頭丹尼艾格斯及奧尼屈堅斯。

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