英超新球季 阿仙奴首戰水晶宮 利物浦曼城分征倫敦

因應世盃在11月下旬舉行，新一季英超提早在8月5日(星期五)開鑼，並即上演倫敦打吡，由水晶宮迎戰阿仙奴；至於上屆亞軍的利物浦則在首輪的周六作客升班馬富咸，而衛冕的曼城守尾門，在該輪周日賽事同樣作客倫敦，硬拼上屆表現可人的「槌仔幫」韋斯咸。
為遷就冬天世盃，英超賽會聽從英足總建議，在世盃前的11月12至13日的一輪賽事，不會安排傳統Big Six對戰，以免有英格蘭國家隊球員受傷，並直至拆禮物日(12月26日)才會重燃戰火，而煞科日亦進遲至明年5月28日。首輪賽事雖然沒有「強強」對碰，但亦極具話題性，由林柏特領軍的愛華頓，要迎戰球員輝煌年代效力的車路士。至於闊別頂級聯賽23年的諾定咸森林，作客富豪球會新貴紐卡素；由新帥坦哈格領軍的曼聯，則在該輪周日主場鬥白禮頓，誓為新東家一報上季尾在英超作客吞對方4蛋的恥辱。上屆冠、亞軍曼城及利物浦，今屆得歐洲球壇新星前鋒加盟，首輪俱作客出擊，分別鬥韋斯咸及富咸升班馬表現受到注目。
Big Six首激鬥熱刺作客車路士
首場Big Six大戰在次輪爆發，由干地掌兵符的熱刺，在8月13日作客鬥他的前度球會車路士。至於「紅魔」曼聯在第3輪8月20日迎戰利物浦，上演「雙紅會」。另外，上屆仍無緣重返歐聯的傳統Big Six球會阿仙奴，新一季急欲發奮圖強，亦不欲重蹈上屆開鑼戰作客吞賓福特兩蛋的覆轍；據報「搶閘」在本月27日開操，屆時一隊球員要歸隊報到；但剛戰畢國際賽不久的球員獲准延遲歸隊。
至於全球球迷眾多的曼聯，據英國《每日郵報》報道，今夏的熱身賽計劃要飛行逾22,000公里，在坦哈格帶領下，7月12日在泰國曼谷鬥利物浦、之後轉戰澳洲兩個城市鬥墨爾本勝利、水晶宮及阿士東維拉，然後7月30日再到挪威鬥馬德里體育會。