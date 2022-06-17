英超新球季 阿仙奴首戰水晶宮 利物浦曼城分征倫敦

因應世盃在11月下旬舉行，新一季英超提早在8月5日(星期五)開鑼，並即上演倫敦打吡，由水晶宮迎戰阿仙奴；至於上屆亞軍的利物浦則在首輪的周六作客升班馬富咸，而衛冕的曼城守尾門，在該輪周日賽事同樣作客倫敦，硬拼上屆表現可人的「槌仔幫」韋斯咸。

為遷就冬天世盃，英超賽會聽從英足總建議，在世盃前的11月12至13日的一輪賽事，不會安排傳統Big Six對戰，以免有英格蘭國家隊球員受傷，並直至拆禮物日(12月26日)才會重燃戰火，而煞科日亦進遲至明年5月28日。首輪賽事雖然沒有「強強」對碰，但亦極具話題性，由林柏特領軍的愛華頓，要迎戰球員輝煌年代效力的車路士。至於闊別頂級聯賽23年的諾定咸森林，作客富豪球會新貴紐卡素；由新帥坦哈格領軍的曼聯，則在該輪周日主場鬥白禮頓，誓為新東家一報上季尾在英超作客吞對方4蛋的恥辱。上屆冠、亞軍曼城及利物浦，今屆得歐洲球壇新星前鋒加盟，首輪俱作客出擊，分別鬥韋斯咸及富咸升班馬表現受到注目。

