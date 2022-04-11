英超激鬥｜熱刺4連勝強勢爭前4 孫興民著火

英超前4之爭逾鬥逾激！乘主要競爭對手阿仙奴與曼聯今輪齊齊輸波，近期氣勢如虹的熱刺，剛戰作客阿士東維拉，憑「神級」射手表現的孫興民連中三元，助球隊大勝4比0，強勢爭逐下屆歐聯入場券，賽後主帥干地大讚球隊表現。熱刺目前以3分力壓阿仙奴排第4，往後賽程亦較易打，只要在下月中旬主場迎擊兵工廠的北倫敦打吡生生性性，爭4前景樂觀。

南韓球星孫興民開賽3分鐘為熱刺先拔頭籌，借將翼鋒古路施夫斯基換邊後初段再建一功，拉開紀錄至2比0。到下半場中段，「老孫」再省兩粒完成帽子戲法，熱刺輕鬆大勝收場。值得一提，孫興民近3場聯賽轟入6球，狀態大勇，今季聯賽累積入17球，更是追平個人上季全季聯賽入球數字，而單計「生球」入球數字，即扣除12碼入球，「老孫」更反壓利物浦前鋒穆罕默德沙拿，暫時是英超No.1，足證其超凡入球能力。

賽後，熱刺以31戰57分排第4，阿仙奴則落後3分但打少一場，雖然兵工廠失分與熱刺相同，但往後賽程卻明顯較熱刺難打。翻查資料，除了雙方交手一戰，熱刺餘下對手只有利物浦為排名前7名以內，而阿仙奴卻要先後對戰車路士、韋斯咸與曼聯3支前列球隊，爭前4形勢難免落入下風。