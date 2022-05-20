英超煞科 紅軍爭標鬥到尾 曼城贏維拉即封王

10年前，射手阿古路戰至補時，攻入英超經典一球，成就「藍月」曼城在主場反勝下游分子昆士柏流浪，封王聯賽；10年後的今天，榜首曼城在周日英超煞科戰，同樣主場出擊，需要擊敗有謝拉特領軍的阿士東維拉，以確保能力壓「紅軍」利物浦，奪取該隊近5屆第4個英超獎座，並粉碎對手四冠王的美夢。(英超煞科日全部10場的開賽時間為22/05 23:00)

英超來到周日煞科戰，最受注目當然是冠軍之爭。藍月下半季走勢仍然堅挺，對上11場聯賽錄得7勝4和只共失8分；不過紅軍後勁更強橫，對上17場聯賽取15勝2和，期間更連取英聯盃及英足盃，並已打入歐聯決賽，力爭四冠王。「藍紅」兩軍近年已成爭霸英超常客，近4屆冠軍，曼城佔3次，利物浦前屆封王；如今兩隊爭霸局面跟2018/19年球季一樣，賽前僅差1分，當年結果是煞科日雙雙勝出，曼城完成大業。

藍月10年前，憑阿根廷射手阿古路於93分22秒的入球，3比2贏昆士柏流浪，終以得失球差較佳力壓曼聯，取得阿聯酋班主蒙蘇08年入主後，首個聯賽錦標。今場爭霸關鍵人物，將落在奇雲迪布尼身上，他賽前在社交媒體表示：「一切已在我們手中。」這位中場悍將不但助攻了得，在前仗鬥狼隊大四喜後，今屆已攻入15個英超入球，創個人第7季効力藍月的入球新高，由他支援前線好手加比爾捷西斯、基亞利殊、馬列斯及史達寧等出色鋒將，要攻破實力在中游的維拉防線贏波，並非難事。另一邊廂，利物浦主場鬥季尾走樣的狼隊，首先要全取3分，再要期望紅軍名宿、維拉領隊謝拉特能領軍在伊蒂哈德球場令曼城失分，其實和波已足夠。