英超煞科｜5強搶歐聯位 紐卡素勢食「拖肥」祝捷

英超周日晚煞科，焦點落在一眾前列球隊，爭搭上來屆歐聯列車；其中排第4位的紐卡素恃主場氣勢強大，迎戰已定成「歷史任務」的愛華頓，3分穩袋，以重奪失落一季的歐聯席位。(球賽編號FB2164，5月25日23:00開賽)
英超來屆有6個歐聯席位，除1、2位利物浦及阿仙奴，以及歐霸盟主熱刺已佔3席外；聯賽3至7位暫只相差3分，5強要搶餘下3個席位，相當刺激。剛戰3比1氣走般尼茅夫、升上第3的曼城，由於得失球差佔優，只要煞科戰作客富咸保住不敗，便大有機會連續第15年出戰歐聯。
紐卡素展現主場威力
排第4位的「黑白兵團」紐卡素，前季難得再嘗歐聯參賽滋味，今季奪得英聯盃，是球會近70年首個重要錦標，之後將旺氣帶到聯賽；剛戰在表現不輸蝕下，0比1敗走阿仙奴，其實計聯賽主場近6場全勝入20球，聖占士公園球場威力不凡。就算首席射手阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，或仍要因傷缺陣；但今場對手愛華頓剛戰告別主場只贏包尾修咸頓，完成歷史任務後，鬥心或減，紐卡素要輕鬆取勝，亦非難事。
紐卡素主帥艾迪賀維(Eddie Howe)賽前說：「我們只差一場比賽去實現所需要，我喜歡在主場比賽，氣氛很好；當然我們不想太衝動，令到它太情緒化，最重要付出所有，全力求勝。」
維拉作客哀兵曼聯贏面大
另外第6位的阿士東維拉要作客曼聯，後者失意歐霸，士氣大挫，主力耗力多，維拉有機可乘。反而第7位的諾定咸森林，主場迎擊第5位的車路士，埋身肉搏，雙方火力不算太強，今場若和波，或會兩敗俱傷。
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