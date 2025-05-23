英超煞科｜5強搶歐聯位 紐卡素勢食「拖肥」祝捷

英超周日晚煞科，焦點落在一眾前列球隊，爭搭上來屆歐聯列車；其中排第4位的紐卡素恃主場氣勢強大，迎戰已定成「歷史任務」的愛華頓，3分穩袋，以重奪失落一季的歐聯席位。(球賽編號FB2164，5月25日23:00開賽)

英超來屆有6個歐聯席位，除1、2位利物浦及阿仙奴，以及歐霸盟主熱刺已佔3席外；聯賽3至7位暫只相差3分，5強要搶餘下3個席位，相當刺激。剛戰3比1氣走般尼茅夫、升上第3的曼城，由於得失球差佔優，只要煞科戰作客富咸保住不敗，便大有機會連續第15年出戰歐聯。