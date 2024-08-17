英超球隊獎金揭秘　曼城奪冠袋逾6億　錫菲聯包尾都有3千萬

英超未必是全球最好的聯賽，但它一定是最賺錢、獎金再豐厚的聯賽。就算是「降班膽」，閒閒地都會投資1億英鎊，希望可以委曲求全。因為英超本身就是一隻「金蛋」，只要你是一分子，就算是榜下游，都可分一杯羹，賺個盤滿缽滿。

以2023/24球季為例，不論排名，每支球隊都保證可從英國和國際轉播合約中獲得約8,860萬鎊收入（約8.94億港元）。另外，英超賽會又設置一個獎金池，賽季後會根據球隊排名去分配，每個排名價值310萬鎊（約3,127萬港元）。上季冠軍曼城就有6,230萬鎊（約6.29億港元），亞軍阿仙奴有5,910萬鎊（約5.96億港元），而季軍的利物浦有5,600萬鎊（約5.65億港元）；即使是「包尾大幡」錫菲聯都有獎金310萬鎊（約3,127萬港元）。