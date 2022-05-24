英超總結 曼城近5季4封王 哥帥：我們是傳奇

「我們是傳奇！」(We are legends)主帥哥迪奧拿在麾下「藍月」曼城，於下半場尾段6分鐘內連入3球，主場3比2反勝阿士東維拉，成就近5季4度封王英超的壯舉後說。這亦是哥帥自6年前登陸英國以來，為藍月捧走的第11個獎盃。

哥迪奧拿見證球隊反勝封王，在球證鳴完場笛一刻，激動跟教練團擁抱並流下男兒淚，他賽後說：「我們會永遠記住，這一眾球員在隊內是永恒的。當你在這國家能5季內4奪英超錦標，這批人一定非常特別。」談到「紅軍」利物浦，他說：「這份成就的大小關乎對手的分量，我一生中從未見過像利物浦這樣的球隊，恭喜利物浦，他們令我們每星期都變得更好。」至於紅軍同樣在落後一球下，戰至末段發力反勝狼隊3比1，最終以1分之差失落英超錦標。領隊高普指出，球隊今屆上半季其實需要多一點穩定性，但也不忘勉勵球員：「我們追逐一支世界最出色的球隊至最後一刻，我們會繼續建立球會向前行。」