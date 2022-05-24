英超總結 曼城近5季4封王 哥帥：我們是傳奇

「我們是傳奇！」(We are legends)主帥哥迪奧拿在麾下「藍月」曼城，於下半場尾段6分鐘內連入3球，主場3比2反勝阿士東維拉，成就近5季4度封王英超的壯舉後說。這亦是哥帥自6年前登陸英國以來，為藍月捧走的第11個獎盃。
哥迪奧拿見證球隊反勝封王，在球證鳴完場笛一刻，激動跟教練團擁抱並流下男兒淚，他賽後說：「我們會永遠記住，這一眾球員在隊內是永恒的。當你在這國家能5季內4奪英超錦標，這批人一定非常特別。」談到「紅軍」利物浦，他說：「這份成就的大小關乎對手的分量，我一生中從未見過像利物浦這樣的球隊，恭喜利物浦，他們令我們每星期都變得更好。」至於紅軍同樣在落後一球下，戰至末段發力反勝狼隊3比1，最終以1分之差失落英超錦標。領隊高普指出，球隊今屆上半季其實需要多一點穩定性，但也不忘勉勵球員：「我們追逐一支世界最出色的球隊至最後一刻，我們會繼續建立球會向前行。」
兩「插班」領隊各有際遇
護級方面，列斯聯作客2比1打敗賓福特，成為自2011年的韋根以來，英超煞科日賽前仍排在尾三之內，但最終護級成功的球隊。在2月尾上才上任的美國籍領隊馬殊賽後說：「我來這裡前，已知道要盡自己一切所能去做，這證明真的沒錯。」相反在上月才將功勳領隊戴治炒魷的般尼，在英超打滾6季後，無奈同日主場1比2受挫紐卡素，跌降落尾三位置。暫代領隊馬克積遜說：「我們需要很長時間才能平復。」陪同般尼降落英冠的還有煞科日輸波的屈福特及包尾的諾域治。