曼城10月分戰阿仙奴曼聯

擺下擂台的曼城,第二輪賽事將於8月19日主場鬥實力分子紐卡素;之後於10月7日作客阿仙奴;在10月28日作客奧脫福鬥曼聯,上演首循環曼市打吡;至11月25日,曼城將主場大戰利物浦。

英超首周賽程:

周五(11/08)

般尼 vs 曼城

周六(12/08)

阿仙奴 vs 諾定咸森林

般尼茅夫 vs 韋斯咸

白禮頓 vs 盧頓

愛華頓 vs 富咸

錫菲聯 vs 水晶宮

紐卡素 vs 阿士東維拉

周日(13/08)

賓福特 vs 熱刺

車路士 vs 利物浦

周一(14/08)

曼聯 vs 狼隊