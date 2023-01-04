英超跌出前四 防線漏水 熱刺征水晶宮求反彈

上仗主場喪師的熱刺，香港時間深夜於英超倫敦打吡作客「神經刀」水晶宮(5/1 04:00)，力爭重返勝軌，終止跌勢。

復賽後兩場聯賽不勝的Big6球會熱刺，現時傷兵滿營，前線李察利臣及古路施夫斯基養傷；上仗重用年輕的拜恩基爾，夥拍孫興民及哈利卡尼攻堅，效果平平。最大問題還是防線持續漏水，連續7場英超最少失2球，是該會自從1988年以來，最差的防守紀錄。中堅艾歷迪亞或重返正選，跟基斯甸羅美路及達雲臣山齊士扼守中路；而上仗甩手輸第一球負上最大責任的法國門將洛里斯，仍無可取代。防中比蘇馬停賽，守力或進一步削弱。

熱刺本輪前少第4位的曼聯2分及多賽一場，受壓領隊干地對打入前四已開始感到不樂觀；他認為球隊上屆下半季專攻聯賽，靠12、13名無傷無病主力，神奇奪取第4名，但今屆情況截然不同。今場除了要嚴防水晶宮的死球攻勢外，該隊對上4次作客水晶宮不勝，錄得2和2負。