英超轉會消息︱曼聯落實奧拿拿轉會　卡尼拒與熱刺續約(附熱身賽直播表)

在迪基亞（David de Gea）落實離隊以來，曼聯的門將位置一直盛傳由國際米蘭的奧拿拿（Andre Onana）取代，不過傳聞要到今日（21日）才獲證實。曼聯在網上宣布，這位喀麥隆門將的加盟，而他目前正前往美國與球隊匯合。至於另一個盛傳已久的英超轉會，哈利卡尼（Harry Kane）據報拒絕了熱刺的高薪續約，表明個人離隊的意願，然而他也不急於今夏轉會。

曼聯在今日公布奧拿拿的加盟，不過球會的網頁上就並沒有其加盟的相片，原因是這位門將在卡靈頓完成體測後，已乘飛機前赴美國與球隊匯合，準備參與曼聯的美國的季前熱身。在官網的聲明，奧拿拿表示：「加盟曼聯是至高無上的殊榮，我人生一直努力，克服所有的困難，就希望達到這成就。」曼聯公布，這位27歲門將與球會簽約5年，並且有12個月的續約選項。媒體就指，其轉會費約5,500萬歐元。 ▼ 曼聯及英超列強熱身賽直播賽程 ▼

▼女足世界盃now直播賽程▼

卡尼明夏或自由身離隊 英國傳媒就報道，英格蘭射手的哈利卡尼將不會與熱刺簽下新合約，讓他仍保持轉投德甲班霸拜仁慕尼黑的機會。而ESPN就表示，若熱刺接受其他球會的轉會費，他就會考慮離隊，但並不會急於在今夏。然而他與熱刺僅餘一年合約，若熱刺今夏不願讓他轉會，明年他就會可以自由身離隊。 另外，愛華頓繼續增兵，去季借用去熱刺的荷蘭翼鋒哥爾尼維特（Arnaut Danjuma Groeneveld），會再次從維拉利爾借到英超，不過今次會改穿拖肥糖戰衣。