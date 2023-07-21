英超轉會消息︱曼聯落實奧拿拿轉會　卡尼拒與熱刺續約(附熱身賽直播表)

在迪基亞（David de Gea）落實離隊以來，曼聯的門將位置一直盛傳由國際米蘭的奧拿拿（Andre Onana）取代，不過傳聞要到今日（21日）才獲證實。曼聯在網上宣布，這位喀麥隆門將的加盟，而他目前正前往美國與球隊匯合。至於另一個盛傳已久的英超轉會，哈利卡尼（Harry Kane）據報拒絕了熱刺的高薪續約，表明個人離隊的意願，然而他也不急於今夏轉會。
曼聯在今日公布奧拿拿的加盟，不過球會的網頁上就並沒有其加盟的相片，原因是這位門將在卡靈頓完成體測後，已乘飛機前赴美國與球隊匯合，準備參與曼聯的美國的季前熱身。在官網的聲明，奧拿拿表示：「加盟曼聯是至高無上的殊榮，我人生一直努力，克服所有的困難，就希望達到這成就。」曼聯公布，這位27歲門將與球會簽約5年，並且有12個月的續約選項。媒體就指，其轉會費約5,500萬歐元。
▼曼聯及英超列強熱身賽直播賽程▼
▼女足世界盃now直播賽程▼
卡尼明夏或自由身離隊
英國傳媒就報道，英格蘭射手的哈利卡尼將不會與熱刺簽下新合約，讓他仍保持轉投德甲班霸拜仁慕尼黑的機會。而ESPN就表示，若熱刺接受其他球會的轉會費，他就會考慮離隊，但並不會急於在今夏。然而他與熱刺僅餘一年合約，若熱刺今夏不願讓他轉會，明年他就會可以自由身離隊。
另外，愛華頓繼續增兵，去季借用去熱刺的荷蘭翼鋒哥爾尼維特（Arnaut Danjuma Groeneveld），會再次從維拉利爾借到英超，不過今次會改穿拖肥糖戰衣。
英格蘭U21功臣投般尼
在今夏剛為英格蘭U21贏得U21歐洲國家盃的門將查福特（James Trafford）已決定轉投升班馬的般尼。傳媒報道這位20歲的英格蘭門將新星，以1,900萬英鎊連附加條件，從曼城轉投般尼，並簽約4年，而曼城享有回購的條款。這位年輕門將在U21歐國盃表現出色，也是英軍奪標的重要功臣之一，而他最快會在8月11日的揭幕戰，面對母會的曼城。
另外，在美斯（Lionel Messi）與布斯基斯（Sergio Busquets）一同加入國際邁亞密之後，剛在今夏離開巴塞的佐迪艾巴（Jordi Alba）亦落實加盟邁亞密，令碧咸擁有的這支美職球會，繼續成為前巴塞隆拿在美國集合基地。艾巴與邁亞密簽約至明年美職球季尾，球會可選擇續約至2025年。這位34歲守將，早前與巴塞提早結束11年的關係，讓球會可以減輕經濟負擔。