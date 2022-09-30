英超重燃 演北倫敦打吡 阿仙奴迎擊熱刺

英超重燃戰火第一擊，即以重頭戲北倫敦打吡打頭陣，阿仙奴香港時間周六晚迎戰熱刺(01/10 19:30)。雖然兵工廠位居榜首，加上今夏獲射手「耶穌仔」加比爾捷西斯加盟後，「青春風暴」越吹越烈應佔優；不過，熱刺新「前線四煞」各擅勝場，當中哈利卡尼貴為「北倫敦入球之王」，今場領軍必搶榜首，大戰一觸即發。
英超宿敵交手一向火花四濺，阿迪達領軍的阿仙奴，上屆季尾英超作客吞熱刺3蛋，終被對手反壓失落第4名，再次無緣歐聯席位。「兵工廠」今屆從曼城簽得巴西前鋒加比爾捷西斯，個人開季英超7戰入4球，跟兩位小將加比爾馬天尼利及布卡約沙卡合組新三叉戟，帶領兵工廠開季英超6勝1負，只曾作客敗走曼聯，暫以1分力壓曼城及熱刺居首。雖然「耶穌仔」近輪不用為巴西國家隊出戰，今場必然拚盡一顯顏色。
國際賽期間，兵工廠傷兵傳聞不少，其中加納中場悍將湯馬士柏迪，蘇格蘭左閘基蘭泰亞尼均有傷，而養傷中的烏克蘭左閘辛真高亦未知能否出場。數據上，北倫敦打吡自2014年3月以後，作客一方從未取勝，阿仙奴今場心理上會有優勢。
對手熱刺今屆由干地正式全季領軍，開季聯賽不敗5勝2和，今夏擴軍比阿仙奴更疏爽，其中巴西新兵前鋒李察利臣，表現愈見搶鏡，而陣中最強爭勝武器仍是兩把尖刀哈利卡尼及孫興民，據統計二人在對上9場北倫敦打吡，有8場必有起碼當中一人入波，包括上次交手包辦大勝的3球；而今屆英超已入6球的哈利卡尼，更以13球成為「北倫敦打吡」之王。
前車路士及利物浦的英格蘭守將格連莊臣，賽前在英國報章評價兩隊王牌射手時說：「捷西斯技術較全面，但如果你有機會取得致勝球，卡尼會幫到手。」客軍最令人憂慮是早前受傷的隊長門將洛里斯今戰上陣成疑。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)