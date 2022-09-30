英超重燃 演北倫敦打吡 阿仙奴迎擊熱刺

英超重燃戰火第一擊，即以重頭戲北倫敦打吡打頭陣，阿仙奴香港時間周六晚迎戰熱刺(01/10 19:30)。雖然兵工廠位居榜首，加上今夏獲射手「耶穌仔」加比爾捷西斯加盟後，「青春風暴」越吹越烈應佔優；不過，熱刺新「前線四煞」各擅勝場，當中哈利卡尼貴為「北倫敦入球之王」，今場領軍必搶榜首，大戰一觸即發。

英超宿敵交手一向火花四濺，阿迪達領軍的阿仙奴，上屆季尾英超作客吞熱刺3蛋，終被對手反壓失落第4名，再次無緣歐聯席位。「兵工廠」今屆從曼城簽得巴西前鋒加比爾捷西斯，個人開季英超7戰入4球，跟兩位小將加比爾馬天尼利及布卡約沙卡合組新三叉戟，帶領兵工廠開季英超6勝1負，只曾作客敗走曼聯，暫以1分力壓曼城及熱刺居首。雖然「耶穌仔」近輪不用為巴西國家隊出戰，今場必然拚盡一顯顏色。