英超重開打頭陣 利物浦2.0勢破狼穴

紅軍重生，必破狼穴！國際賽完結，英超繼續開戰，先由利物浦在香港時間周六晚打頭陣，作客星散的狼隊；預料紅軍全新的強大陣容，有力贏波而回，寫下英超4連勝佳績(9月16日19:30開賽)。

今屆只能參加歐霸分組賽的利物浦，季初積極換血重組，效果令人滿意；由阿歷斯麥阿里士打(Alexis MacAllister)及蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)組成的新中場線，攻守俱備；配合原有班底，季初在英超4戰錄得3勝1和，火力不缺。早前少踢1人，仍能絕殺主場強勁的紐卡素，印象令人深刻，慶幸國際賽期間未有主力嚴重受傷報告；意味「重生」的箭頭達雲紐尼斯(Darwin Nunez)、埃及猛將穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)及哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，仍可合組三叉戟。

雲迪積克刑滿復出

今場必定缺陣的紅軍主力是中堅隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)，此子上仗因停賽缺陣，球隊仍能3比0氣走阿士東維拉；但事後因侮辱球證被「加監」，今場仍無法披甲。他早前曾說得到主帥高普(Jurgen Klopp)信任，仍納入後者的「紅軍2.0」計劃之中感到高興；而早前由拜仁慕尼黑加盟的荷蘭中場新星加雲貝治(Ryan Gravenberch)，國際賽期間寧留在新東家操練，婉拒返回U21國家隊，今場應會列入大軍名單。

紅軍新軍重拾朝氣，相反財困令今夏不斷流失主將的狼隊，情況不妙，季前數天才上任的新帥加利奧尼爾(Gary O’Neil)備受壓力。最新「跳船」是葡萄牙翼鋒普丹斯(Daniel)，外借往希臘奧林比亞高斯；球隊今夏3線被拆骨，補入球員有待適應，前景艱難。