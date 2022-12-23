英超重開｜英超搶閘重開 倫敦打吡旺場 熱刺鬥賓福特 阿仙奴迎韋斯咸

世盃剛結束不久，英超在多場英聯盃「熱身」後，將於香港時間下周一晚起在5大聯賽中「搶閘」重開，遇強敵偶有神來之筆的賓福特，將在「拆禮物日」早場招呼陣容不整的另一倫敦「爭前四」球會熱刺。同晚尾場則亦是倫敦打吡，由領頭羊阿仙奴迎戰韋斯咸，齊齊在聖誔快車期搶分！

為世盃決賽周而停戰44天後，英超下周一即安排7場戲碼，打頭陣的賓福特小休前令人震驚地，作客2比1擊敗英超班霸曼城，今屆聯賽首循環雙殺「曼市雙雄」；該隊地頭表現硬淨，對上3場主場先勝白禮頓，再和車路士及狼隊，當中只失一球。領隊法蘭克現時麾下未有重要傷兵，估計今場會以打敗曼城的原班人馬出場，焦點仍是落選英格蘭世盃大軍的首席射手艾雲東尼。此子今屆聯賽已入10球，但早前被足總檢控違反逾200條賭博條例，未知會否影響年尾比賽心情。