英超重開｜英超搶閘重開 倫敦打吡旺場 熱刺鬥賓福特 阿仙奴迎韋斯咸

世盃剛結束不久，英超在多場英聯盃「熱身」後，將於香港時間下周一晚起在5大聯賽中「搶閘」重開，遇強敵偶有神來之筆的賓福特，將在「拆禮物日」早場招呼陣容不整的另一倫敦「爭前四」球會熱刺。同晚尾場則亦是倫敦打吡，由領頭羊阿仙奴迎戰韋斯咸，齊齊在聖誔快車期搶分！
為世盃決賽周而停戰44天後，英超下周一即安排7場戲碼，打頭陣的賓福特小休前令人震驚地，作客2比1擊敗英超班霸曼城，今屆聯賽首循環雙殺「曼市雙雄」；該隊地頭表現硬淨，對上3場主場先勝白禮頓，再和車路士及狼隊，當中只失一球。領隊法蘭克現時麾下未有重要傷兵，估計今場會以打敗曼城的原班人馬出場，焦點仍是落選英格蘭世盃大軍的首席射手艾雲東尼。此子今屆聯賽已入10球，但早前被足總檢控違反逾200條賭博條例，未知會否影響年尾比賽心情。
今場來訪的爭前四分子熱刺則陣容不整，除世盃帶傷而回的巴西前鋒李察利臣及烏拉圭中場賓坦古亞外，一眾主力國腳包括門將洛里斯、翼鋒基斯甸普列錫及箭頭哈利卡尼，今場上陣成疑。可幸瑞典前鋒古路施夫斯基小休前聯賽4比3打敗列斯聯時已傷愈復出，南韓國腳孫興民上仗友賽已後備出場，二人今場必成攻擊重心。領隊干地在主場約戰法甲尼斯打和1比1後說：「沒有出戰世盃的球員，經過3個半星期的訓練後，表現應有所進步。」熱刺在小休前5場聯賽3敗。
阿仙奴缺「耶穌」求勝保榜首
同晚矚目戲碼，還有尾場另一倫敦打吡，榜首阿仙奴雖然暫拋離曼城5分，今屆聯賽主場又6戰全勝，但世盃期間傷了主力箭頭加比爾捷西斯，副選的尼基迪亞能否擔當重任，在下半季為「兵工廠」繼續延續勁勢，今場迎戰有一定實力的韋斯咸，將成焦點。
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