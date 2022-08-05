英超開鑼 倫敦揭戰幔 阿仙奴鋒強襲水晶宮

英超開鑼，即演倫敦打吡。上屆最終失意歐聯席位的「兵工廠」，今夏在加添強援後，季前熱身顯強大鋒力，首場在香港時間周五深夜(06/08 03:00)，作2022/23年英超開鑼戰作客由「兵工廠」名宿韋拉領軍的水晶宮，應可佔優，要一顯今季有爭英超前四的實力。

阿仙奴上屆後勁乏力，在最後3場英超輸2場，最終失落第4名予北倫敦死敵熱刺，自17/18年球季起，一直無緣再躋身歐洲頂級賽事舞台；不過在技術總監伊度及領隊阿迪達繼續獲大股東高安基家族「開水喉」擴軍下，今夏又花逾億英鎊聘得曼城前鋒加比爾捷西斯、翼衛辛真高、波圖中場法比奧韋拉及美國門將馬特端納等加盟；其中新9號仔「耶穌仔」捷西斯火速融入，5場熱身賽攻入7球，包括大炒車路士及西維爾，跟隊內兩大新星加比爾馬天尼利及布卡約沙卡發揮新三叉戟威力。另外，從馬賽借用回歸的法國新星中堅威廉沙列巴，在今夏跟巴西中堅加比爾馬加希斯合作，亦予人更大信心。