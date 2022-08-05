英超開鑼 倫敦揭戰幔 阿仙奴鋒強襲水晶宮

英超開鑼，即演倫敦打吡。上屆最終失意歐聯席位的「兵工廠」，今夏在加添強援後，季前熱身顯強大鋒力，首場在香港時間周五深夜(06/08 03:00)，作2022/23年英超開鑼戰作客由「兵工廠」名宿韋拉領軍的水晶宮，應可佔優，要一顯今季有爭英超前四的實力。
阿仙奴上屆後勁乏力，在最後3場英超輸2場，最終失落第4名予北倫敦死敵熱刺，自17/18年球季起，一直無緣再躋身歐洲頂級賽事舞台；不過在技術總監伊度及領隊阿迪達繼續獲大股東高安基家族「開水喉」擴軍下，今夏又花逾億英鎊聘得曼城前鋒加比爾捷西斯、翼衛辛真高、波圖中場法比奧韋拉及美國門將馬特端納等加盟；其中新9號仔「耶穌仔」捷西斯火速融入，5場熱身賽攻入7球，包括大炒車路士及西維爾，跟隊內兩大新星加比爾馬天尼利及布卡約沙卡發揮新三叉戟威力。另外，從馬賽借用回歸的法國新星中堅威廉沙列巴，在今夏跟巴西中堅加比爾馬加希斯合作，亦予人更大信心。
阿仙奴隊中另一英格蘭新星伊美路維，近日出席球會電影發布的公開活動時說：「外借回歸的球員有幾好，我不感到驚訝；但新加盟的，我事前真的不知道，加比爾捷西斯在前線原來這麼厲害。隊內每人都熱切期待新球季來臨，相信球迷也一樣。」阿仙奴上季揭幕戰作客即演出劣作，0比2敗走上屆升班馬賓福特，加上今年4月初作客水晶宮時，曾吞3蛋，領隊阿迪達對今場英超開鑼戰，絕不能輕敵，尤其上屆排第12位的水晶宮，在阿仙奴名宿韋拉掌帥印下表現實而不華，中場攔截力強，兵工廠鋒將未必能在對方主場予取予求。
干拿加歷查返車仔 韋拉兵源不足
在上屆英足盃亦打入4強的水晶宮，今夏季前熱身計劃，因為多達9位主力包括韋費特沙夏不合「防疫規條」，未能跟隨大隊往新加坡及澳洲集訓而大受影響。球隊另一大打擊是上屆表現飛躍的英格蘭中場干拿加歷查，已返回所屬的車路士，球會亦重金從法甲朗斯簽入法國中場悍將卓克杜哥利作替補，配合隊內新星伊比爾治伊斯支援桑馬迪達、佐敦阿休及沙夏的進攻鐵三角。從近期友賽所見，主隊火力不成問題，但隊內兩大門將包括畢蘭特及新簽的森莊士東養傷，要由老將古亞達把關，將成今場最大隱憂。
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