英超開鑼 增兵天與地 熱刺勢強 車路士欠銳

上季英超後上搶得第4及歐聯資格的熱刺，管理層全力支持主帥干地，至今完成多單重要收購；當中重點買入前鋒李察利臣、翼鋒比列錫及中場比蘇馬，令中前場實力及陣容深度大大增強，配上原有一眾世界級主力隊員如上季英超神射手孫興民、隊長哈利卡尼及門將洛里斯等，有力爭取更好成績。

雖然當中的巴西前鋒李察利臣會在開咧戰停賽，但「老孫」、卡尼與古路施夫斯基的進攻鐵三角，依然具強大威力，而中場在賀積查治、賓坦古亞加上新兵比蘇馬，更能發揮干地的硬朗高效率踢法。對手修咸頓在季前賽戰績平平，今夏買入的新兵名氣不大，主帥哈辛赫圖堅持改用3人防線踢法，但坦承仍在尋找攻守平衡之道，今場客戰恐怕凶多吉少。