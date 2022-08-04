英超開鑼 增兵天與地 熱刺勢強 車路士欠銳

新一季英超明晚深夜開打，由阿仙奴將作客水晶宮，揭開序幕。至於上季第3、第4的倫敦雙雄熱刺與車路士，則於周六晚分途出擊。熱、車兩軍今夏在轉會市場各走極端，其中成功「補強」的熱刺，會於主場迎擊修咸頓(06/08 22:00)，有力打響頭炮；至於換血不斷受挫的藍戰士，將作客同樣無力增兵的愛華頓(07/08 00:30)，料仍佔優。
上季英超後上搶得第4及歐聯資格的熱刺，管理層全力支持主帥干地，至今完成多單重要收購；當中重點買入前鋒李察利臣、翼鋒比列錫及中場比蘇馬，令中前場實力及陣容深度大大增強，配上原有一眾世界級主力隊員如上季英超神射手孫興民、隊長哈利卡尼及門將洛里斯等，有力爭取更好成績。
雖然當中的巴西前鋒李察利臣會在開咧戰停賽，但「老孫」、卡尼與古路施夫斯基的進攻鐵三角，依然具強大威力，而中場在賀積查治、賓坦古亞加上新兵比蘇馬，更能發揮干地的硬朗高效率踢法。對手修咸頓在季前賽戰績平平，今夏買入的新兵名氣不大，主帥哈辛赫圖堅持改用3人防線踢法，但坦承仍在尋找攻守平衡之道，今場客戰恐怕凶多吉少。
藍戰士新兵欠睇頭
另邊廂，換了新班主保希利的車路士，在今夏轉會市場運作令人失望，包括魯迪格、安達斯基斯坦臣及盧卡古等主力相繼離隊，但至今只重點補充了史達寧與高列巴尼，而球隊最新宣布多簽兩名18歲新兵，阿士東維拉中場卓胡美卡(Chukwuemeka)與芝加哥火燄門將史路連拿(Slonina)，缺乏即戰能力。史達寧加盟未能解決前線配搭不平均及欠入球把握的問題；唯一慶幸是高列巴尼的加盟，應能填補魯迪格離隊空缺，隊中老大哥堤亞高施華透露，來自拿玻里的高列巴尼，能與他本人、艾斯派古達及門將艾度亞文迪等以法文溝通，有助提升防線默契。
至於他們首輪將作客愛華頓，在防中尼高路簡迪亦及時傷愈下，應可以強陣應戰，至於實力平平的拖肥糖，在前車路士名將林柏特帶領下，季前賽表現漸入佳境，今夏加增添兩位實而不華的般尼球員——中堅達高斯基及杜韋麥尼爾，讓林伯特可多一點選擇。