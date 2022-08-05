英超開鑼｜新季曼城利物浦仍大熱　夏蘭特加入射手大戰

新一個英超賽季在今日(5日)展開，而各支球隊在今夏分別大肆增兵，其中以曼城及利物浦最早完成組軍行動，至於上季失落前4的阿仙奴，亦在積極增兵。英國傳媒訪問了多位前英超球星及球評，藍月亮曼城與紅軍利物浦仍是今季冠軍的大熱兩強。
曼城上季以1分之差力壓利物浦衞冕，是球隊5年來第4個英超冠軍。曼城今季最重要的收購，是在上季尾已落實簽入多蒙特的挪威中鋒夏蘭特（Erling Haaland），這位年僅22歲的射手，職業生涯已攻入超過130球，因此今季不少球迷皆注意，子承父業的夏蘭特會否在英超取得同樣高效的入球數字。
至於經歷失望的一個球季，13屆英超冠軍的曼聯今夏在轉會市場問題不斷，雖然在新帥滕哈格（Erik ten Hag）之下簽得守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia），以及免費獲得丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），然而球隊的頭號目標法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）仍然未有音訊，而隊中的球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）仍傳出離隊要求，新季球隊能否有大改變仍然未料。
在世界各地的博彩公司中，曼城仍是今季的熱門，第2是利物浦，而熱刺列第3位。之後是車路士、曼聯，阿仙奴卻排名第6。