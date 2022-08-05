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體育
2022-08-05 13:37:48

英超開鑼｜新季曼城利物浦仍大熱　夏蘭特加入射手大戰

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曼城今季爭取達成3連冠。(美聯社)

曼城今季爭取達成3連冠。(美聯社)

新一個英超賽季在今日(5日)展開，而各支球隊在今夏分別大肆增兵，其中以曼城及利物浦最早完成組軍行動，至於上季失落前4的阿仙奴，亦在積極增兵。英國傳媒訪問了多位前英超球星及球評，藍月亮曼城與紅軍利物浦仍是今季冠軍的大熱兩強。

曼城上季以1分之差力壓利物浦衞冕，是球隊5年來第4個英超冠軍。曼城今季最重要的收購，是在上季尾已落實簽入多蒙特的挪威中鋒夏蘭特（Erling Haaland），這位年僅22歲的射手，職業生涯已攻入超過130球，因此今季不少球迷皆注意，子承父業的夏蘭特會否在英超取得同樣高效的入球數字。

夏蘭特成為今季焦點球員。(美聯社)

夏蘭特成為今季焦點球員。(美聯社)

上季僅獲亞軍的利物浦，新季有前鋒的沙迪奧文尼（Sadio Mane）轉投德甲拜仁慕尼黑，而球會找來賓菲加的烏拉圭前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）取代。這個烏拉圭新兵能否取代文尼仍然成疑，因為在季前的熱身賽，紐尼斯試過一場入4球，但也試過門前屢失戎機，而在上周的社區盾，紐尼斯就確實地擊敗夏蘭特，為紅軍以3:1擊敗曼城奪標。

阿仙奴積極增兵

另外，阿仙奴今季是最積極增兵的前列隊伍。球隊羅致了曼城的前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）及烏克蘭守將的辛真高（Oleksandr Zinchenko），球隊今季的目標將不止於歐聯的席位。而同為北倫敦球會，熱刺就從愛華頓簽入李察利臣（Richarlison），對球隊攻力將會有所提升。

至於經歷失望的一個球季，13屆英超冠軍的曼聯今夏在轉會市場問題不斷，雖然在新帥滕哈格（Erik ten Hag）之下簽得守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia），以及免費獲得丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），然而球隊的頭號目標法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）仍然未有音訊，而隊中的球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）仍傳出離隊要求，新季球隊能否有大改變仍然未料。

利物浦上季僅得亞軍。(美聯社)

利物浦上季僅得亞軍。(美聯社)

上季的季軍車路士，今季在轉會市場亦面對不少問題。球隊多次被西甲的巴塞羅那「截糊」後，至今主要收購就是曼城的前鋒史達寧（Raheem Sterling）以及拿玻里的守將高列巴尼（Kalidou Koulibaly）。而且球隊已放走了盧卡古（Romelu Lukaku）、魯迪加（Antonio Rudiger）以及安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）等主將，領隊杜曹（Thomas Tuchel）可能要為球隊的實力未及補充而煩惱。

英國球評較看好曼城

英國廣播公司就訪問多位前球星及球評家，當中22個球員及球評的前兩位球隊，就只有曼城及利物浦，而第3及第4亦不出「Big 6」的6支隊伍。其中列曼城冠軍有13人，利物浦有9人，其中前利物浦中場的梅菲（Danny Murphy）亦預測曼城奪冠。至於曼聯，其實在22名球評中，只有2人列為第4，分別是曾短暫效力曼聯的杜布連（Dion Dublin）及出身曼城的安奴夏（Nedum Onuoha）。

C朗在曼聯的去留仍然未明。(美聯社)

C朗在曼聯的去留仍然未明。(美聯社)

在世界各地的博彩公司中，曼城仍是今季的熱門，第2是利物浦，而熱刺列第3位。之後是車路士、曼聯，阿仙奴卻排名第6。

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