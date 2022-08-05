英超開鑼 連場激鬥 利物浦曼城分戰倫敦球會

除了今晚深夜的揭幕戰外，英超周六及周日尾場亦相當矚目，事關近年幾乎壟斷英超頭兩名的利物浦及曼城登場，會先後作客倫敦。擁有暫時今夏「標王」中鋒達雲紐尼斯的利物浦，明天作客升班馬富咸(06/08 19:30)；而被視為現時歐洲球壇最炙手可熱的中鋒艾寧夏蘭特，更有機會以正選姿態，披上衛冕的曼城戰衣，周日深夜出戰韋斯咸。

論季前搶鏡程度，由賓菲加以高達8,500萬英鎊加盟紅軍的烏拉圭中鋒達雲紐尼斯秤先，事關除了早前鬥RB萊比錫半場入替後做出「大四喜」，上周社區盾又在下半場中段入替，盡顯高空攻勢的威力，博得12碼之餘，補時階段又「埋齋」，贏曼城3比1。不過領隊高普早前已表明不會急於派紐尼斯擔正，並會讓他慢慢成長；巴西箭頭羅拔圖法明奴相信仍會先擔正，並跟上屆原有班底，作客富咸的茅屋球場。紅軍今場的最大殺著將是今夏續約的埃及前鋒穆罕默德沙拿，事關此子對上5屆紅軍開鑼戰皆有士哥，而正選門將艾利臣比加亦已傷愈，紅軍防線更無後顧之憂。

對手富咸降班一屆後回升，他們之前一屆在英超兩鬥利物浦皆保不敗，包括主場1比1，隊中王牌前鋒阿歷山大米祖域仍在陣中，今夏高價貨、從士砵亭羅致的中場祖奧包連夏，今場表現亦備受關注，且看能否給予紅軍防線一定壓力；而從阿仙奴來投的門將賓特尼奴，直接提升富咸防守力。

