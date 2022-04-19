英超雙紅會｜紅魔搶前四 紅軍爭四冠 曼聯撼利物浦

萬眾矚目的英超「雙紅會」補賽，今晚深夜爆發(20/04 03:00)。利物浦續向「四冠王」邁進，今場贏波將可暫上榜首。紅軍挾聯賽主場10連勝氣勢，對全取3分自是志在必得；不過到訪的宿敵曼聯亦要盡力「爭前四」，剛戰大演帽子戲法的基斯坦奴朗拿度(C朗)，今場或再成勝負關鍵。

利物浦上周末於英足盃4強以3比2淘汰勁敵曼城，殺入決賽將與車路士爭冠。紅軍今季已奪英聯盃，歐聯打入準決賽，要擸四冠王，目前形勢最下風應是英超，暫以1分之差排在曼城之後，為保爭標希望，鬥志絕無疑問。紅軍近期雖經歷地獄賽程，幸大軍無增傷兵，連早前疑似受傷的前鋒迪亞高祖達，亦在英足盃後備登場，今場可續候命。消息指，表現回勇的的羅拔圖法明奴有望重返正選，祖爾麥迪比亦會取代伊巴希馬干拿迪擔正；佐敦軒達臣則會代替拿比基達踢正選。

C朗火熱望破紅軍

曼聯方面，上仗英超以3比2險勝護級分子諾域治，表現普通，但多得上輪英超，包括熱刺、阿仙奴與韋斯咸先後失分，令紅魔重現爭逐前四機會。目前以32戰54分排第5的曼聯，只落後熱刺3分，並與打少1場的兵工廠同分；雖然仍要待對手失誤才有望搶回第4位，但肯定可激勵紅魔鬥志。王牌前鋒C朗剛戰寫下球員生涯第60次帽子戲法，力證寶刀未老，但曼聯原來近6次作客晏菲路僅入1球，今仗能否破關，還要看C朗。球隊目前傷兵不少，防中麥湯米尼與費特均因傷缺陣，季後離隊的尼曼查馬迪有望上陣。防線續由哈利馬古尼統領，這位犯錯不絕的隊長，上仗更以「虎尾腳」踢傷隊友保羅普巴，今季成防線炸彈，望華拉尼及時傷愈，可穩固防線，協助球隊偷雞搶分。