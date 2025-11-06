英超雙雄分途戰歐霸 維拉主場「特」勁

西班牙名帥艾馬利上任3年，維拉「升呢」有目共睹，上屆在歐聯打入8強僅負終極盟主大巴黎；不過球隊季初表現勁吹無定向風，上輪歐霸竟以1比2敗走荷甲伊高斯，暫時2勝1負，出戰英超則先贏曼城後負利物浦。

英超兩支歐霸代表阿士東維拉及諾定咸森林，暫時只列積分榜中游位置；其中維拉上輪意外喪帥荷甲伊高斯腳下，今夜返主場鬥以色列特拉維夫馬卡比，為祝賀主帥艾馬利(Emery)領軍三周年，眾將必全力爭勝當作賀禮。兩軍實力差距大，維拉有望最少贏2球。(球賽編號FB9151，11月7日04:00開賽)

維拉主場有保證

可幸維拉主場強大累計4連勝，包括歐霸贏博洛尼亞及英超擊倒曼城都能保持不失，預計包括箭頭奧尼屈堅斯(Ole Watkins)及攻中摩根羅渣士(Morgan Rogers)，今夜仍有機會擔正攻堅。維拉在艾馬利麾下，歐戰主場累計錄得12勝1和1負；今場只是鬥來自以色列的客軍，只要打醒精神，要輕鬆贏波非難事。

特拉維夫馬卡比今屆力爭以色列聯賽3連霸，但上屆同樣參加歐霸聯賽，8戰只得2勝6負排第29名出局；今屆暫時3戰只得1分入1球，包括上輪0比3敗米迪蘭特，幾位「土炮」前鋒未有入選上月以色列國家隊大軍，實力有限，今場作客英超強手凶多吉少。