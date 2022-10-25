英超雙雄歐聯榜首保衛戰 夏蘭特倒戈多蒙特

歐聯進入第5輪，各組爭出線進入白熱化，其中分別佔據小組榜首的英超雙雄曼城及車路士，今輪俱要作客出擊。「藍月」曼城由「入球機器」艾寧夏蘭特領軍回德國，在G組倒戈多蒙特(26/10 03:00)；而近期鋒線欠銳的車路士，E組作客奧地利班霸薩爾斯堡(26/10 00:45)。
在英超11戰已攻入17球的新「入球機器」艾寧夏蘭特，在今屆歐聯頭3場分組賽亦已取得5球進帳，曼城今場只要贏波即可篤定首名出線，並且是該會連續6屆取得小組首名，相信主帥哥迪奧拿今場會精銳盡出，夏蘭特將復任正選。曼城上仗英超3比1輕取白禮頓，終止2場不勝，夏蘭特梅開二度，哥帥賽後稱：「足球世界，你或者可以入球，但幾天後又可以停止，你永不知道。在多蒙特及現在曼城的比賽生涯，領隊及隊友們幫了他一把；希望幾年後，他(夏蘭特)成為更好的球員，多謝這裡幫過他的隊友。」要計「幫到手」的隊友，首選比利時「大腦」奇雲迪布尼，他剛戰英超又射入靚絕長炮，助球隊奠勝，今屆已攻入2入球及9次助攻。
對手多蒙特今場只要和波，次名出線機會亦甚濃。該隊在歐聯賽場最搶鏡必是英格蘭新星中場祖比迪比寧咸，連同上輪鬥西維爾攻入扳平球，此子4輪分組賽全有入球未斷纜，剛戰聯賽又梅開二度，在歐聯鋒芒媲美夏蘭特，加上主場之利，多蒙特要在曼城身上搶分，未必無機。
車路士征薩爾斯堡求勝
至於近期連和、攻力欠銳的車路士，第4輪後在E組以7分排榜首，將作客次席、有6分的奧地利薩爾斯堡。車路士剛戰英超列後備的夏維斯，料今仗頂替奧巴美揚掛帥。薩爾斯堡自8月中已保持連續8場主場不敗，由於尾輪要作客目前有4分的AC米蘭，薩軍在主場應會主動求勝，雙箭頭奧卡科及施斯高可威脅藍軍防線。