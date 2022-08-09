英超首騷平阿古路紀錄 夏蘭特興奮爆粗

衛冕曼城今夏高價買入的超級射手艾寧夏蘭特，經歷令人失望的社區盾後，在英超首演即發威；先親自操刀博得的12碼開齋，再以一記冷靜單刀入波，助「藍月」曼城以2比0擊敗主場的韋斯咸。夏蘭特賽後受訪時興奮得兩度爆粗，更為他的完美首騷，增添歡樂元素。

首輪英超的壓軸戲，曼城憑夏蘭特上、下半場各建一功，打響頭炮；根度簡與奇雲迪布尼都先後交出致命直傳，為這位挪威猛將「助威」。他賽後以多達82.6%得票率，獲選今場最佳球員，有一個完美好開始。賽後被問及有否為未能完成帽子戲法感到遺憾，他興奮失控表示：「老實，我真的應該連中三元，真是"Sxxt”，但沒辦法啦！這是我們每日培養的默契，我們將會愈練愈好。」當記者提到有關字眼是粗話，需要注意不能在鏡頭前說出，夏蘭特笑着又再失控回應：「噢！對不起，“Sxxt”，對不起，我對這國家的語言運用得不太好。」

值得一提，22歲夏蘭特的英超首演博得12碼並親自操刀得手，是英超史上第2人做出這紀錄球員；對上一位是2016年代表車路士上陣的巴西前鋒柏圖。此外，此子英超首演梅開二度，則是自阿古路在2011年8月之後，首位完成這壯舉的曼城球員。