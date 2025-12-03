英超｜上屆盟主迎戰英超奇兵 利物浦「大」鬥「黑貓」

加普

大部分球迷應該猜想不到，現時上屆盟主利物浦的聯賽排名，竟低於升班馬「黑貓」新特蘭；兩軍今晚深夜在晏菲路相遇，紅軍剛戰贏波反彈，但「黑貓」同一輪比賽亦反敗為勝，士氣大振，今場可先取入球中位數[3/3.5]球「大」盤。(球賽編號FB0549，12月4日04:15開賽) 兩支「紅衫軍」對上一次交手已是8年多前的英超，當年「黑貓」最終包尾降班，直至今夏才重返頂級聯賽。英超令人著迷，因為會發生很多意想不到的事情，上屆封王的利物浦，季初大事擴軍卻得不到預期效果；可幸剛戰作客2比0打敗韋斯咸，但計近8場聯賽只得2勝6負，表現只宜觀望。

伊沙克

伊沙克英超終開齋 受壓的紅軍主帥史洛治(Slot)以輪換應付連場大戰為由，上仗終肯在英超棄用態沉的「法老」穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)，由科利安華迪斯(Wirtz)、蘇保斯拉爾(Szoboszlai)及加普(Gakpo)支援箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)；最終阿歷山大伊沙克攻入今夏加盟後首個英超入球，球隊在對手尾段少踢一人下，最終由加普「埋齋」，贏波之餘更難得保住不失。 球隊計對上兩場主場先後在英超以0比3不敵諾定咸森林，以及在歐聯1比4不敵燕豪芬；當然紅軍人腳充裕，今場輪換仍會維持強大戰力，問題是今場對手實力及鬥心比上仗的韋斯咸強得多，又善打突擊，紅軍或會以攻為守，務求壓制「黑貓」發難。

