英超｜上屆盟主迎戰英超奇兵 利物浦「大」鬥「黑貓」

大部分球迷應該猜想不到，現時上屆盟主利物浦的聯賽排名，竟低於升班馬「黑貓」新特蘭；兩軍今晚深夜在晏菲路相遇，紅軍剛戰贏波反彈，但「黑貓」同一輪比賽亦反敗為勝，士氣大振，今場可先取入球中位數[3/3.5]球「大」盤。(球賽編號FB0549，12月4日04:15開賽)
兩支「紅衫軍」對上一次交手已是8年多前的英超，當年「黑貓」最終包尾降班，直至今夏才重返頂級聯賽。英超令人著迷，因為會發生很多意想不到的事情，上屆封王的利物浦，季初大事擴軍卻得不到預期效果；可幸剛戰作客2比0打敗韋斯咸，但計近8場聯賽只得2勝6負，表現只宜觀望。
伊沙克英超終開齋
受壓的紅軍主帥史洛治(Slot)以輪換應付連場大戰為由，上仗終肯在英超棄用態沉的「法老」穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)，由科利安華迪斯(Wirtz)、蘇保斯拉爾(Szoboszlai)及加普(Gakpo)支援箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)；最終阿歷山大伊沙克攻入今夏加盟後首個英超入球，球隊在對手尾段少踢一人下，最終由加普「埋齋」，贏波之餘更難得保住不失。
球隊計對上兩場主場先後在英超以0比3不敵諾定咸森林，以及在歐聯1比4不敵燕豪芬；當然紅軍人腳充裕，今場輪換仍會維持強大戰力，問題是今場對手實力及鬥心比上仗的韋斯咸強得多，又善打突擊，紅軍或會以攻為守，務求壓制「黑貓」發難。
新特蘭被認為是近年最強升班馬，繼早前主場2比2逼和「一哥」阿仙奴後，上仗又在主場落後兩球下，3比2反勝般尼茅夫，取得近4場聯賽首勝，繼續顯示高昂鬥志，本輪前多利物浦1分，守住第6位。
新特蘭三線平均
「黑貓」踢法實而不華，三線主力中堅丹尼爾保拉特(Daniel Ballard)、防中格列沙加(Granit Xhaka)、攻中安素拿菲爾(Enzo Le Fee)及單箭頭威爾森伊西多爾(Wilison Isidor)表現扎實各司其職；早前作客車路士全程下風，但靠突擊神奇反勝2比1，已證明該隊無懼踢下風波，今場不會一味死守，要破紅軍防線會有一定把握。
