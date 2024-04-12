英超｜下季引入半自動越位系統　但會延遲採用

英超賽會在周四（11日）宣布，在2024至25年球季，會引入半自動越位系統，以協助VAR判斷是否越位。不過有關科技不會在季初即時採用，而是會在秋季的國際賽期後才正式引入，據報是因為有關系統需要時間設定及測試，故未知真係採用的時間。

英超賽會在周四與各持份者召開會議，當中討論在來季引入半自動越位系統。在會後，英超聲明會在來季引入，但在秋季的國際賽期後才會使用。新技術可以透過光學追蹤技術，提供更快速的越位判決，並且可以透過清晰的圖像，讓球場內及直播觀眾有更好的比賽體驗。然而由於英超會放棄與現時提供技術的「鷹眼」合作，並由新的公司提供半自動越位技術，而有關公司無法在8月即時提供，需要一段時間進行測試，故此是9、10還是11月採用，仍有待英超方面的公布。