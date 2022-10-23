英超｜世盃又少一球星？曼聯搶回一分折大將

紅魔曼聯作客史丹福橋球場，憑巴西中場卡斯米路補時頭槌攻門，皮球僅越白界判入，以1比1逼和另一傳統Big6球隊車路士；但紅魔折一大將！法國國腳中堅華拉尼在下半場中段一次攔截傷膝，掩面痛哭提早離場，恐又一球星要缺席下月世盃決賽周。

紅魔主帥滕哈格賽後稱不用太早為這位29歲的法國守將的傷勢下定論：「我們要等24小時才能進一步了解到他的傷勢。我明白他的即場反應，並知道他有經驗(對傷勢)。」華拉尼自從去年夏天從皇家馬德里加盟英超以來，離不開傷患困擾，他今戰離場時拒絕被擔架抬出，但以球衣掩面痛哭。

對於球隊在今場尤其上半場佔優下，最終只能逼和對手，「坦克」表示：「我要大讚球隊，10天內4場比賽，你可以見到球隊的士氣及如何克服逆境，非常好。」他續表示：「拉舒福特上半場有兩次黃金機會，安東尼單對單不入；但最後取回1分回家是合理賽果。」「坦克」賽後不願多談今場被「雪藏」、不入大軍名單的基斯坦奴朗拿度。