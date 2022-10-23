英超｜世盃又少一球星？曼聯搶回一分折大將

紅魔曼聯作客史丹福橋球場，憑巴西中場卡斯米路補時頭槌攻門，皮球僅越白界判入，以1比1逼和另一傳統Big6球隊車路士；但紅魔折一大將！法國國腳中堅華拉尼在下半場中段一次攔截傷膝，掩面痛哭提早離場，恐又一球星要缺席下月世盃決賽周。
紅魔主帥滕哈格賽後稱不用太早為這位29歲的法國守將的傷勢下定論：「我們要等24小時才能進一步了解到他的傷勢。我明白他的即場反應，並知道他有經驗(對傷勢)。」華拉尼自從去年夏天從皇家馬德里加盟英超以來，離不開傷患困擾，他今戰離場時拒絕被擔架抬出，但以球衣掩面痛哭。
對於球隊在今場尤其上半場佔優下，最終只能逼和對手，「坦克」表示：「我要大讚球隊，10天內4場比賽，你可以見到球隊的士氣及如何克服逆境，非常好。」他續表示：「拉舒福特上半場有兩次黃金機會，安東尼單對單不入；但最後取回1分回家是合理賽果。」「坦克」賽後不願多談今場被「雪藏」、不入大軍名單的基斯坦奴朗拿度。
佐真奴先入12碼 卡斯米路頭槌顯身價
主場的車路士靠尾段換入的前鋒布查在角球攻勢，博得同時後備登場的曼聯中場麥湯文尼拉倒，而獲判12碼球，87分鐘由佐真奴操刀12碼打開缺口；藍戰士以為3分落袋之際，近期狀態冒升的巴西中場卡斯米路在94分鐘顯卡士，接應長傳頭槌攻門，雖先被阿列沙巴拿加撲到中柱，但仍彈入僅過白界，扳平1比1終場；車仔主帥樸達亦認同和波合理，賽後以11戰21分排第4，續以1分力壓紅魔。