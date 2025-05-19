英超｜主場謝幕博歐席 白禮頓力撲利物浦

英超第8名仍有機會取得來屆歐協聯入場券，變相令今晚英超獨腳戲「主角」之一白禮頓，迎戰王者利物浦，仍會恃近期火力充足，鬥心保持下，跟利物浦鬥攻娛眾。足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，今場博「大」盤。(球賽編號FB1907，5月20日03:00開賽) 英超來屆除擁有5個歐聯席位外，暫時確定的兩個歐霸席位，屬英超第6名及英足盃盟主水晶宮所有；若然車路士稍後捧走歐協聯又在最後得英超第7名的話，變相會令幾支中上游分子包括賓福特、般尼茅夫及今晚出場的白禮頓，仍可爭第8名博歐協聯一席。形勢暫時錯綜複雜，但起碼季尾仍有看點。

「海鷗」白禮頓前屆曾出戰歐霸並打入16強，今屆表現反覆，但上仗作客2比0打敗狼隊後，近3戰搶得7分入6球，有回勇之勢。球隊今場陣容完整，箭頭韋碧克上仗取得季內英超第10球，跟停賽期滿、有份競逐今屆英超最佳年輕球員的祖奧柏度，爭任正箭頭，加上守將伊戈祖利奧及李維士鄧克傷癒，今場必爭3分在今季英超主場圓滿謝幕。 去年夏天才帶隊的海鷗少帥侯斯拿(Hurzeler)，被問到對手紅軍賽前讓球員放假數天，其領隊史洛治亦被拍到曾去度假，侯斯拿稱不專注對手動向，並對己隊仍有力爭逐歐戰席位說：「我們希望跟最佳對手較技，並努力爭取它。」