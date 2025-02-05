英超｜今季VAR已出現13次錯誤　引入半自動越位系統有眉目

英超聯賽會的獨立小組公布，在今季的首23輪聯賽中，至今有13次的視像助理裁判（VAR）失誤，比去季同季的20次為低。同時賽會表示在半自動越位系統的測試取得進展。
英超賽會的關鍵比賽事故小組發表報告，指出今季的首23輪聯賽，VAR出現了4次不正當干預以及9次未有及時介入。賽會又指，今季為止在239場的比賽中有70次VAR介入事件，平均一場有3次。而賽會指，在有關關鍵的比賽事故中，裁決的準確率達96.4%，比去季同時期的95.7%為多。小組的代表東尼史高斯（Tony Scholes）指出：「這裡沒有人低估單一錯誤事件的嚴重性。我們知道一個錯誤足以令球會承受代價，而有關的分數或成績足以令領隊們掉失工作，或是令球員失去他的位置。」
賽會未有交代9次未及時介入的個案，就只列出4次的錯誤介入問題。而曼聯作客對韋斯咸被罰的12碼，正是4次不當干預之一，這也是讓時任曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後被解僱的原因之一。而在早前，球證的奧利華（Michael Oliver）將阿仙奴小將的李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）被逐，及後也被賽會推翻紅牌的判決。而英超球證的古迪（David Coote）就因為個人問題於去年12月被解僱。對於有關對球證的信任，東尼史高斯回應：「我們全部都有責任平衡所有的評論。作為最成功及娛樂性的聯賽，我們不能讓裁判受某種程度的侮辱，這些人其實都很好，我知道不是所有時候都獲得認同，不過世界上其他地方都認證他們是優秀的。」
半自動越位系統仍在測試
另外就有關於半自動越位系統，雖然在國際足協（FIFA）及歐洲足協（UEFA）的賽事已引入使用，不過至今英超仍未採用。賽會表示，希望有關系統可以將越位的判斷時間減少31秒。他們指在過去的4至6個星期，有關系統取得了顯著的進展，並會在今季餘下時間繼續，東尼史高斯指：「這科技沒有提升準確度，這只令過程更具效率。為甚麼不等到可以絕對信任它時才引入？」