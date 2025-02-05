英超｜今季VAR已出現13次錯誤　引入半自動越位系統有眉目

英超聯賽會的獨立小組公布，在今季的首23輪聯賽中，至今有13次的視像助理裁判（VAR）失誤，比去季同季的20次為低。同時賽會表示在半自動越位系統的測試取得進展。

英超賽會的關鍵比賽事故小組發表報告，指出今季的首23輪聯賽，VAR出現了4次不正當干預以及9次未有及時介入。賽會又指，今季為止在239場的比賽中有70次VAR介入事件，平均一場有3次。而賽會指，在有關關鍵的比賽事故中，裁決的準確率達96.4%，比去季同時期的95.7%為多。小組的代表東尼史高斯（Tony Scholes）指出：「這裡沒有人低估單一錯誤事件的嚴重性。我們知道一個錯誤足以令球會承受代價，而有關的分數或成績足以令領隊們掉失工作，或是令球員失去他的位置。」