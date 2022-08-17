英超︱令利物浦紐尼斯領紅　水晶宮守將報警稱遭數百網上留言侮辱

水晶宮後衛的佐基姆安達臣（Joachim Andersen）周一(15日)晚在英超聯賽，被利物浦前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）用頭撞倒後，後者即時領紅牌被逐，也使得紅軍最後只能迫和水晶宮，聯賽兩戰全和。不過安達臣就表示，在賽後的一夜，收到300至400個辱罵訊息，甚至有死亡威脅，因此就事件報警。

安達臣表示：「在那一晚差不多收到3至4百個訊息。我明白你們支持球隊，但還應該留一點尊重以及停止網上這種強硬的行為。希望Instagram與英超可以為此做一點事。」安達臣表示，已就事件報警，而球會亦有與安達臣商量事件，不過球會就希望有關辱罵的事件可以停下來。

Meta指不會主動審查私訊

至於Instagram母公司Meta回應傳媒查問時表示：「我們有嚴格的規則去應對欺凌和騷擾，而我們有直接與佐基姆的團隊商討有關的事件。因為直接訊息是私人空間，我們不會主動查看仇恨言論或欺凌，我們在其他地方也是這樣做，而我們需要有人舉報後才會採取行動。這些挑戰不可能一夜間解決，但我們會持續與業界及政府合作去維持我們社群能免受侮辱。」

英超方面在3月曾表示，有超過400位球員、領隊、球證以及其家人在過去一年遭到網上的辱罵，而在2021年，英國職業球員協會研究指有44%英超球員遭受過網絡侮辱。