英超︱來季賽程公布　第3周將上演雙紅會

因為今年的世界盃將在11月舉行，故此各地聯賽將提前開鑼，同時會在季中設較長的休季時間。而2022至23年的英超聯賽賽程，今日(16日)公布，首周的揭幕戰會在8月5日展開，由水晶宮主場迎戰阿仙奴。至於首3周賽事已有至少兩場前6大戰，當中包括第2周車路士主場對熱刺以及第3周曼聯對利物浦的「雙紅會」。

2022至23年的英超聯賽將會在8月5日開鑼，而首場的比賽會由水晶宮對阿仙奴，至於衞冕的曼城，首場賽事會是作客倫敦對韋斯咸，這可能是新加盟曼城的射手夏蘭特（Erling Haaland）首披藍月亮球衣亮相。至於亞軍的利物浦，首場賽事將會作客面對升班馬的富咸。

車路士第2周惡鬥熱刺

而新一季的首場前6對決，在第2周已經出現。車路士會在8月13日的第2周賽事，面對同是倫敦對手的熱刺。而第3周亦有觸目戲碼，曼聯將在奧脫福迎戰利物浦，這亦是紅魔新帥滕哈格（Erik ten Hag）的首個考驗。至於20多年來重返英超的諾定咸森林，首場的對手會是英超新豪門的紐卡素。

今季英超因為世界盃的關係，將沒有以往的「聖誕快車」，但拆禮物日的12月26日及除夕夜的31日仍然會有比賽。而聯賽會在11月的第2個星期完成比賽後，到拆禮物日才重新展開賽事。而今季英超會在明年的5月28日煞科。