英超｜修咸頓或破打吡郡最低得分尷尬紀錄。

修咸頓球迷今季心情相當複雜，上季幾經辛苦重返英超，但今季表現強差人意。30場聯賽過後只錄得兩勝，如今聖人近10場主場聯賽只錄得9負1和劣績，整季暫時累積咗71個失球，順理成章成為英超之最。
雖然修咸頓缺乏質素同戰鬥力，但係球迷依然入場作出支援，就算作客賽事亦有球迷到場打氣。今季主場聖瑪莉球場嘅入場人數從未低過30,000人。修咸頓球迷不離不棄的支持，絕對值得尊敬。
打吡郡11分為英超最低分紀錄
今季修咸頓仍有8場聯賽要踢，相信誓要取分，擺脫創下英超史上最低得分球隊。打吡郡於2007-08球季，完成38場聯賽後錄得1勝8和累積11分，創下英超最低得分紀錄。修咸頓目前只得10分，只要未來8場聯賽中多贏1場，又或者和兩場，就能避免錄得「英超最低分」的不名譽紀錄。
接替羅素馬田領隊一職的祖歷(Juric)表示：「我同一班球員衷心多謝球在艱難時期，仲對球隊作出支持。球隊一定會取得更多分數，報答球迷支持。」
修咸頓24場領前下失分
有睇過修咸頓比賽的話，相信會覺得修咸頓表現不算太差，不過致命傷係聖人今季一共有24場聯賽領先對手情況之下最終失分而回，如果能夠保持領先優勢至完場，呢一刻就會有36分，比現時聯賽榜第17位的狼隊仲要高分。未來8場聯賽，聖人真係唔可以再犯錯。
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