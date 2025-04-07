英超｜修咸頓或破打吡郡最低得分尷尬紀錄。

修咸頓球迷今季心情相當複雜，上季幾經辛苦重返英超，但今季表現強差人意。30場聯賽過後只錄得兩勝，如今聖人近10場主場聯賽只錄得9負1和劣績，整季暫時累積咗71個失球，順理成章成為英超之最。

雖然修咸頓缺乏質素同戰鬥力，但係球迷依然入場作出支援，就算作客賽事亦有球迷到場打氣。今季主場聖瑪莉球場嘅入場人數從未低過30,000人。修咸頓球迷不離不棄的支持，絕對值得尊敬。