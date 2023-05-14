英超｜修咸頓提早降班 歷11英超賽季後再落英冠

禾特普斯：球隊的水平一直下滑

隨着主場0比2受挫富咸，出產不少猛將的南部球會修咸頓，提早兩輪宣布降班，經歷11個賽季後，來季暫別英舞台，估計季後離隊的隊長中場禾特普斯傷感表示：「由季前首天操練起，你可以見到球隊的水平一直下滑。」

今季尚餘兩仗，修咸頓已錄得第24場英超敗仗，是球會史上最多一次，英超長期包尾，終無法力挽狂瀾。暫時只差英超傳奇碧咸1球、以17球列英超史上罰球王次位的禾特普斯續說：「我不認為球會及每一個人都做得足夠，這是羞恥的。大家都要想想這球季下來，有多少決定是對的？我們在場上有否盡己所能？」球會在去年11月辭退哈辛赫圖，由英冠盧頓撬走尼敦鍾斯接掌兵符，雙方簽下3年合約，卻在3個月後「分手」，之後由哈辛赫圖的前副手些拿斯，領軍至季尾。