儘管修咸頓今季戰績慘淡，31場僅得10分，僅入23球，最終提早降班，但陣中仍有幾位球員預計將獲英超及歐洲其他球會招手。

修咸頓或將重演2023年夏天的「清倉式」放人局面，當時包括羅美路拉維亞（Romeo Lavia）、利夫拿文度（Tino Livramento）及禾特普斯（James Ward-Prowse）等主力相繼離隊。

迪比寧（Tyler Dibling，19歲）

估值：約5,000萬英鎊

這名年輕中場已在英超上陣27場，吸引熱刺、曼城、曼聯、阿仙奴、拜仁慕尼黑及RB萊比錫等球會關注。有報道指迪比寧身價或達1億英鎊，但實際上今夏未必有人會出到如此高價。

哈活比里斯（Taylor Harwood-Bellis，23歲）

估值：約2,500萬英鎊

這名中堅去年11月攻入其首個英格蘭代表隊入球，今季為修咸頓出戰31場中的28場，表現穩定。原本由哥迪奧拿（Pep Guardiola）麾下的曼城借用而來，後被修咸頓以2,000萬英鎊買斷。若有報價出現，哈活比里斯有可能再次轉會。留意他外父是曼聯名宿堅尼（Roy Keane）。

蘭斯達爾（Aaron Ramsdale，26歲）

估值：約2,500萬英鎊

蘭斯達爾職業生涯第3次經歷降班後，今夏或將再次轉會。他去年由阿仙奴轉會修咸頓，但要保持英格蘭代表隊地位、吸引杜曹（Thomas Tuchel）注意，或需繼續在頂級聯賽效力。目前般尼茅夫尚未正式簽下阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga），蘭斯達爾或有機會重返舊會。