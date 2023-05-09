英超︱修咸頓3:4負森林護級勢危　愛華頓大勝暫跳出降班區

英超多支護級球隊在周一（8日）分途出戰，當中同要為護級努力的諾定咸森林主場對修咸頓，森林以4:3獲勝之後，聖徒的護級形勢已處於惡劣狀態。而愛華頓在作客爆冷5:1大破白禮頓，暫時脫離降班圈。 賽前在聯賽墊底的修咸頓，今仗面對森林已是不能有失。然而球隊18分鐘已經失守，艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）接應隊友橫傳掃入，為主隊取得領先。3分鐘後艾禾尼爾禁區內轉身抽入，令森林處於優勢。而修咸頓的卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）25分鐘雖然為球隊追回一球，不過在接近完半場前，修咸頓輸一個12碼，基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）射入，半場森林領先3:1。

換邊之後聖徒繼續反撲，51分鐘先由尼安高伊雲基斯達（Lyanco）接應角球頂入，將比數再追近。不過防線的鬆散在73分鐘再失守，丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira）建功，令森林再度拉開。雖然修咸頓在補時階段同樣獲得12碼，隊長的禾特普斯（James Ward-Prowse）射入，但修咸頓仍以3:4見負。