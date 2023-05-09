英超︱修咸頓3:4負森林護級勢危　愛華頓大勝暫跳出降班區

英超多支護級球隊在周一（8日）分途出戰，當中同要為護級努力的諾定咸森林主場對修咸頓，森林以4:3獲勝之後，聖徒的護級形勢已處於惡劣狀態。而愛華頓在作客爆冷5:1大破白禮頓，暫時脫離降班圈。
賽前在聯賽墊底的修咸頓，今仗面對森林已是不能有失。然而球隊18分鐘已經失守，艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）接應隊友橫傳掃入，為主隊取得領先。3分鐘後艾禾尼爾禁區內轉身抽入，令森林處於優勢。而修咸頓的卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）25分鐘雖然為球隊追回一球，不過在接近完半場前，修咸頓輸一個12碼，基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）射入，半場森林領先3:1。
換邊之後聖徒繼續反撲，51分鐘先由尼安高伊雲基斯達（Lyanco）接應角球頂入，將比數再追近。不過防線的鬆散在73分鐘再失守，丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira）建功，令森林再度拉開。雖然修咸頓在補時階段同樣獲得12碼，隊長的禾特普斯（James Ward-Prowse）射入，但修咸頓仍以3:4見負。
至於另一支賽前陷於火熱的愛華頓，就作客面對第7位的白禮頓。今季雙殺曼聯與車路士，又大勝過利物浦的白禮頓，主場面對護級的拖肥糖，開賽34秒就被攻破大門，杜哥利（Abdoulaye Doucoure）接應卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）傳中射入，愛華頓開賽迅速領前。杜哥利在29分鐘再入一球，加上白禮頓門將積臣史迪利（Jason Steele）改變杜韋麥尼爾（Dwight McNeil）的傳中入網，白禮頓半場落後0:3。
李城3:5負富咸
下半場麥尼爾為愛華頓再建一功，在76分鐘擴大至4球優勢。而阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）雖然為白禮頓「破蛋」，不過麥尼爾補時再建一功，最終愛華頓大勝5:1。而較早舉行的一場聯賽，富咸就在主場以5:3大勝李斯特城。在3場賽事後，修咸頓以24分繼續墊底，與第17的愛華頓已相差8分，要爭取留級餘下3場不單要全勝，還要望愛華頓失分。至於李斯特城在大敗後，以30分與列斯聯分別排第18及19位，落後愛華頓2分，而餘下3仗還要面對利物浦、紐卡素以及韋斯咸3支爭取歐洲賽球隊。而愛華頓與森林就暫時脫離降班區。