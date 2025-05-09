英超｜傳利物浦今夏想簽哈利卡尼　撇除加盟曼聯車仔兵工廠原因

據報道，紐卡素為阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）標價1.5億英鎊，而像祖奧柏度（Joao Pedro）和伊傑迪基（Hugo Ekitike）等人，估值亦超過1億英鎊，可見前鋒相當值錢。

而在過去數天，有2位重量級球評人建議利物浦，應該考慮簽入哈利卡尼（Harry Kane）。

拜仁慕尼黑的王牌射手今夏或許成為紅軍的理想補強人選，背後有幾個值得注意的理由。

去年曾報道，卡尼與拜仁合約中有一條價值8,000萬歐元的解約條款，但他未選擇啟動，因為球隊未能贏得德甲。今年他終於打破無冠魔咒，奪得生涯首個頂級聯賽冠軍。

到明年夏天，該條款會降至6500萬歐元。據此推算，今夏轉會費或落在兩者之間，利物浦大可試探性地提出7000萬歐元的報價。

以目前市場情況來看，有哪位射手能以此價錢達到同等級數？

前曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）於其個人Podcast節目中表示：「你看看今日對陣的兩支球隊（利物浦與車路士），他們肯定都夢想簡尼能領軍攻堅。」

「現時英超多支球隊都缺乏頂級中鋒——曼城有夏蘭特，但利物浦、曼聯、車路士等都正在物色正印前鋒。」

基於簡尼出身熱刺，要他投身倫敦球會如車路士，相信機會不大；至於加盟北倫敦死敵阿仙奴，肯定變熱刺殺父仇人；而曼聯尚在重建階段，機會更低，所以利物浦是最好的選擇。

另一球評家Ally McCoist亦說：「我認為，對利物浦而言，簡尼絕對是夢想中的簽約。」

簡尼今季已經於德國奪冠，似乎也到了是時候回歸英超，為尚未完成的紀錄寫下新一章——他距離舒利亞的英超歷來最多入球紀錄，只差48球。

單憑他在拜仁的入球效率——89場轟入80球——若轉投利物浦陣中，兩季之內破紀錄絕對合理。

拜仁體育總監Christoph Freund本週表示：「簡尼在隊內一直很受尊重，與隊友關係良好，已完全適應慕尼黑的生活。他正值巔峰期，即使好友迪亞（Eric Dier）今夏離隊，亦不影響他的心情。」

有關簡尼未來動向的傳聞，在慕尼黑早已不脛而走。

利物浦英超套冠，車仔球員列隊歡迎。 Liverpool FC via Getty Images

是時候，讓簡尼的英超篇章再寫一章。他的入球能力毋庸置疑——今季於德甲51次射正中入24球，這效率正是利物浦所夢寐以求的。

唯一需考慮的，是他的薪資。據報簡尼在拜仁周薪高達40萬歐元，與雲迪克、沙拿屬同一級別。

不過，利物浦正準備重整薪資架構。阿諾離隊後，已可即時節省18萬鎊周薪。若再計上祖達、紐尼斯及基艾沙的薪資轉移，完全可負擔簡尼的待遇，甚至有餘。

雖然簡尼今夏將32歲，不屬長遠之計，但短期內與利物浦合作，或可成為雙贏選擇。

利物浦可助簡尼實現破紀錄與奪冠夢，簡尼則為紅軍貢獻入球火力——這樁交易，也許沒想像中遙不可及。

作者：One Football

原文刊登於 Yahoo 體育