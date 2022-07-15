英超︱傳巴塞同意迪莊轉會條件　C朗放新相想留隊？

曼聯今季重點收購的法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），據報已經與西甲的巴塞羅那在轉會費的問題達成協議，然而餘下還是有關迪莊的個人意願。至於一直盛傳囔離隊的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），周四(14日)在社交媒體發圖，表示自己正在單獨訓練，並穿上曼聯的練習褲，在巴黎聖日耳門及車路士皆拒絕之後，未知是否代表C朗選擇接受現實留隊。

英國傳媒報道，巴塞與曼聯就迪莊的6,300萬英鎊（約5.85億港元）轉會費取得共識，並將可藉此紓解巴塞的財政壓力。不過意大利知名記者Fabrizio Romano就表示，迪莊方面對於留隊的態度仍是沒有改變，而且在迪莊未離隊之前，球隊沒有空間去為多位新加盟球員註冊，當中包括從列斯聯來投的拉芬夏比洛尼（Raphinha）。不過Romano同時亦表示，阿積士的守將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）與曼聯的轉會即將完成，預料會在今日(15日)稍後達成協議，據報曼聯希望這位阿根廷守將可隨隊參與熱身賽，並在之後對水晶宮的友賽候命。

利辛度馬天尼斯料將達成協議

至於一直盛傳要求離隊的C朗，在周四「打破沉默」，在Instagram發放自行練習的相片。在相中C朗努力「操肌」，並穿上曼聯的練習褲，未知是否代表這位37歲葡萄牙前鋒最終接受留隊。早前有指C朗的經理人分別向車路士及巴黎聖日耳門「推銷」，但兩隊最終都拒絕接收C朗，而有傳沙特阿拉伯球會開出的天價合約，有指C朗將會拒絕。而目前C朗仍未有隨曼聯前往澳洲參與季前集訓。