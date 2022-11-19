英超︱傳曼聯尋求與C朗解約 曼聯：調查完成前無評論

曼聯巨星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）與Piers Morgan的專訪足本內容已播出，當中他猛烈批評球會和領隊，令球會震怒，會方即發聲明指已開始採取適當的行動。曼聯聲明指，已就基斯坦奴朗拿度的爭議性訪問展開了適當措施，暫不會對事件作進一步評論。英國《每日鏡報》估計曼聯不排除與C朗解約，並會對有關訪問採取法律行動。

如此舉動或許與C朗未經曼聯同意下接受訪問有關，他在言談間稱自己遭球會出賣，對紅魔班主格拉沙家族作出批評，更直指自己不尊重領隊滕哈格（Erik ten Hag），對球會形象造成不少的負面影響，甚至有機會導致經濟損失。據傳媒報道指，滕哈格已跟球會高層商討過如何處理問題，不過最終話事權，將會落在曼聯的聯合主席祖爾格拉沙一人身上。

另有消息指，曼聯正尋求法律意見，計畫與這名葡萄牙巨星解約。50萬英鎊(約460萬港元)周薪的C朗目前餘下七個月合約，但曼聯希望可以在不用賠償下與他解約，讓他在1月以自由身加盟其他球會，同時想盡快解決此事，以免影響下半季。