英超︱傳滕哈格周一見工　或來季成曼聯新帥

連續5個球季沒有錦標，來季帶領曼聯的領隊人選仍然成為疑問。英國傳媒近日報道指，阿積士的52歲主帥滕哈格（Erik ten Hag）成為最新的熱門人選。

英國《每日郵報》報道，指來自曼聯的消息指，球會在本周初與多位候選人進行會面，當中包括阿積士的滕哈格、巴黎聖日耳門的普捷天奴（Mauricio Pochettino）、西維爾的盧比迪古（Julen Lopetegui）以及西班牙國家隊的安歷基（Luis Enrique）。而當中並不包括車路士的杜曹（Thomas Tuchel）。

杜曹未有包括在內

報道指，曼聯方面對滕哈格的傳聞仍採取緊謹，因為球隊的足球總監John Murtough與技術總監費查（Darren Fletcher）本月才開始審視各候選人資料，並陸續與候選人接觸，然後展開正式的面試。有指曼聯希望可以在下個月底就新帥人選作出決定，並希望新帥可以在球季結束後盡早履新。而消息指，普捷天奴與滕哈格都是主要人選，不過普捷天奴近期亦備受質疑。

而阿積士方面不打算阻止滕哈格的前途，而且阿積士總監雲達沙本身與曼聯有良好關係，不過曼聯將要支付滕哈格400萬英鎊（約4,152.89萬港元）的解約費用。