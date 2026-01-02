英超｜元旦日4場不分勝負　利物浦曼城分別賽和列斯聯新特蘭

在元旦日的英超聯賽，曼城再度失分，只能作客與新特蘭賽和0:0，與榜首阿仙奴被拉開4分差距。而同日4場聯賽都不分勝負，當中利物浦主場亦只與列斯聯互交白卷，僅有水晶宮對富咸有入球，兩隊踢平1:1。
雖然哥迪奧拿（Pep Guardiola）表示曼城在世界冠軍球會盃開始復甦，不過藍月亮在聯賽仍然落後於榜首的阿仙奴。面對今季表現不俗的升班馬新特蘭，曼城先有貝拿度施華（Bernardo Silva）的入球因為越位被判無效，布羅比（Brian Brobbey）及艾寧夏蘭特（Erling Haaland）上半場的射門都被救出。曼城全場控球有68%，有2.24的預期入球（xG），可是曼城三番四次的攻門都未能撕破黑貓的防線，加維度爾（Josko Gvardiol）的攻門又中柱，兩隊最終互交白卷，各得1分。曼城以41分排次席，但與阿仙奴的距離再被拉至4分，而新特蘭以29分排第7。
哥迪奧拿：只能接受1分
哥迪奧拿在賽後指出：「只能接受這1分。我們下半場很出色，只是我們錯失了機會，我們沒能在6碼區內取得入球。上半場，我們沒做到我們說要做的東西，撕破防線，冷靜地去撕破防線，不過整體上這是一場好的比賽。在下半場做得好了，這班球員付出了所有，他們有點失望，不過我們仍要挺起胸膛，因為3日後我們就有場困難的比賽對車路士。我們創造到足夠的機會，下半場做得很好，那個決心以及渴望與上半場不同。我們下半場有沙雲奴（Savinho）創造2次機會，有謝利美（多古，Jeremy Doku）、祖斯高（加維迪奧），菲爾（科頓，Phil Foden）和艾寧，我們有很多機會，不過不幸就是未能把握。」
同日的另外3場聯賽，利物浦主場迎戰列斯聯，兩隊上月以3:3打成平手，不過今次主場的紅軍無法攻破列斯大門，兩隊悶和0:0，這是利物浦在各項賽事的8場不敗，球隊以33分排聯賽第4位。至於水晶宮主場，與另一支倫敦球隊的富咸踢平1:1，而法蘭克（Thomas Frank）領軍作客前東家熱刺，兩隊上月對賽熱刺主場贏2:0，不過今次熱刺無法取得入球，以0:0打成平手。