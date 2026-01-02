英超｜元旦日4場不分勝負　利物浦曼城分別賽和列斯聯新特蘭

在元旦日的英超聯賽，曼城再度失分，只能作客與新特蘭賽和0:0，與榜首阿仙奴被拉開4分差距。而同日4場聯賽都不分勝負，當中利物浦主場亦只與列斯聯互交白卷，僅有水晶宮對富咸有入球，兩隊踢平1:1。

雖然哥迪奧拿（Pep Guardiola）表示曼城在世界冠軍球會盃開始復甦，不過藍月亮在聯賽仍然落後於榜首的阿仙奴。面對今季表現不俗的升班馬新特蘭，曼城先有貝拿度施華（Bernardo Silva）的入球因為越位被判無效，布羅比（Brian Brobbey）及艾寧夏蘭特（Erling Haaland）上半場的射門都被救出。曼城全場控球有68%，有2.24的預期入球（xG），可是曼城三番四次的攻門都未能撕破黑貓的防線，加維度爾（Josko Gvardiol）的攻門又中柱，兩隊最終互交白卷，各得1分。曼城以41分排次席，但與阿仙奴的距離再被拉至4分，而新特蘭以29分排第7。